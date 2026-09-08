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A Villa Recalcati un incontro sul mondo degli affetti per il Centenario della Provincia di Varese

Venerdì 18 settembre alle 21 la Sala Ambrosoli ospita “Vivere insieme, pensando, realizzando ponti”. A confronto don Stefano Guarinelli e Italo Carloni, presidente di A.GE.D.O. Varese

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Venerdì 18 settembre alle 21, nella Sala Ambrosoli di Villa Recalcati a Varese, è in programma l’incontro “Vivere insieme, pensando, realizzando ponti – Il mondo degli affetti è molteplice: vogliamo parlarne?”.

A confrontarsi saranno don Stefano Guarinelli, professore alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, e Italo Carloni, presidente di A.GE.D.O. Varese ODV. La serata sarà introdotta dal presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e moderata da Silvestro Pascarella, direttore de La Prealpina.

L’incontro intende proporre una riflessione aperta sulla pluralità degli affetti e delle relazioni, affrontando un ambito che riguarda da vicino la vita personale e sociale di ciascuno.

L’appuntamento rientra nel programma di iniziative che accompagneranno il territorio verso il 2 gennaio 2027, quando ricorreranno i cento anni dalla nascita della Provincia di Varese.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. È gradita la registrazione entro mercoledì 16 settembre attraverso il modulo predisposto dagli organizzatori.: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=jRwcgSMH7Eeqb9rXwcCaS0mG83mU5YtOkbIFOBsk0o1UOEZWV1k1NE1QQTlKREJIOFU5UzVFNDVWSi4u&route=shorturl

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Pubblicato il 08 Settembre 2026
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