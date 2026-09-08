A Voltorre una giornata dedicata a Luigi Veronelli, tra cultura, vino e libertà di espressione

A cento anni dalla nascita di Luigi Veronelli, il seminario permanente a lui intitolato propone una giornata dedicata alla figura dell’editore, intellettuale ed enogastronomo che ha profondamente innovato il modo di raccontare il vino, il cibo e il mondo agricolo.

L’appuntamento è in programma domenica 20 settembre al Chiostro di Voltorre, a Gavirate, in collaborazione con il Comune. La mattinata si aprirà alle 10 con una tavola rotonda sul tema “Luigi Veronelli editore, intellettuale di rottura, enogastronomo”, prendendo spunto anche dal celebre episodio del 1961, quando a Varese furono sequestrate e bruciate per oscenità le copie di un volume del marchese De Sade pubblicato dalla Veronelli Editore.

L’incontro sarà condotto da Aldo Tagliaferro, presidente del Seminario Veronelli, con Alessio Fornasetti e il giornalista e critico gastronomico Pierre Ley. Interverranno anche Gigi Brozzoni e Marco Magnoli, storici curatori della Guida Oro I Vini di Veronelli.

Alle 11.30 seguirà una master class dedicata al Nebbiolo, con una degustazione comparata tra espressioni provenienti da Langa, Alto Novarese, Valtellina e Colline Moreniche Varesine.

La tavola rotonda è a ingresso libero e gratuito. La master class, riservata ai maggiorenni, costa 50 euro e richiede prenotazione obbligatoria. A conclusione della mattinata è previsto un buffet conviviale.