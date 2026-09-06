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Busto Arsizio/Altomilanese

A8, chiusa per una notte l’uscita di Busto Arsizio: lavori alle barriere di sicurezza

Lo svincolo sarà chiuso dalle 22 di mercoledì 9 alle 5 di giovedì 10 settembre, sia per chi arriva da Milano sia per chi proviene da Varese. Indicate le uscite alternative

lavori autostrada notte

Chiusura notturna in programma sull’autostrada A8 Milano-Varese. Per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di mercoledì 9 alle 5 di giovedì 10 settembre sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Busto Arsizio.

La chiusura interesserà gli automobilisti provenienti sia da Milano sia da Varese.

Per chi arriva da Milano, Autostrade consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza. In alternativa sarà possibile proseguire sulla A8 in direzione Varese e uscire a Gallarate.

Per chi proviene da Varese, invece, l’indicazione è di anticipare l’uscita a Gallarate. In alternativa si potrà proseguire verso Milano e utilizzare lo svincolo di Castellanza.

La riapertura dell’uscita di Busto Arsizio è prevista alle 5 di giovedì 10 settembre.

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Pubblicato il 06 Settembre 2026
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