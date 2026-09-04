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A8 Milano-Varese, chiude per due notti il tratto tra Castronno e Solbiate Arno

La chiusura in direzione Milano sarà in vigore nelle notti di lunedì 7 e martedì 8 settembre, dalle 21 alle 5, per lavori di manutenzione a un cavalcavia. Previsti percorsi alternativi differenziati per i mezzi sotto e sopra le 3,5 tonnellate

lavori autostrada notte

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SS341 verso Gallarate e rientrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate; per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SS341 verso Gallarate e, nel Comune di Albizzate, proseguire su via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, immettersi poi sulla SP26 in direzione Varese e rientrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate.

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Pubblicato il 04 Settembre 2026
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