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Busto Arsizio/Altomilanese

A8 Milano-Varese, chiude per una notte lo svincolo di Lainate Arese

Dalle 22 di venerdì 4 alle 6 di sabato 5 settembre sarà chiusa l’uscita per chi proviene da Milano. Previsti percorsi alternativi differenziati per veicoli leggeri e mezzi pesanti

Tir schiaccia macchina

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno uscire a Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano, o allo svincolo di Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e percorrere la SP233 della Varesina in direzione Arese; i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire sulla A8 verso Varese, immettersi in A9 Lainate-Como-Chiasso verso Chiasso e uscire a Origgio, per poi percorrere la SP233 Varesina verso Arese, in considerazione della limitazione in peso lungo la SP 233 Varesina, nel Comune di Garbagnate Milanese.

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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