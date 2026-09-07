A8 Milano-Varese: tre notti di chiusure tra la D08 e Castronno per lavori alle barriere antirumore

Lavori di ammodernamento delle barriere antirumore in vista sulla A8 Milano-Varese. Per consentire gli interventi, la società Autostrade ha programmato la chiusura notturna del tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e lo svincolo di Castronno in direzione Varese nelle notti di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre, con orario 21:00-5:00.

Durante le stesse ore saranno inaccessibili le stazioni autostradali di Cavaria e di Solbiate Arno, chiuse in entrata sia verso Milano che verso Varese. Inoltre, per i veicoli provenienti dalla A26 lungo la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, resterà chiuso il ramo di immissione sulla A8 in direzione Varese.

Percorsi alternativi

Veicoli leggeri (<3,5 t) diretti a Varese: possono uscire in anticipo a Gallarate, percorrere la SP341 toccando Cavaria, Solbiate Arno e Albizzate e rientrare in A8 a Castronno. Chi supera Gallarate dovrà prosegure sulla D08, uscire a Besnate e percorrere SP49, SP26 e SS341 fino a Castronno. Veicoli pesanti (>3,5 t) diretti a Varese: a causa della sagoma limitata di un sottopasso ad Albizzate, dovranno seguire la deviazione sulla viabilità ordinaria passante per via De Gasperi, via Carabelli e via XXV Aprile ad Albizzate, sia che escano a Gallarate sia che proseguano sulla D08 con uscita a Besnate, prima di rientrare in autostrada a Castronno.

Incrocio D08/A8 da A26 verso Varese: per chi proviene dalla Diramazione, si consiglia l’uscita a Besnate con proseguimento sulla viabilità locale (con deviazione ad Albizzate per i mezzi pesanti). In alternativa, proseguendo verso Milano, è necessario uscire a Gallarate e ripercorrere la SS341 verso nord.

Entrate interdette a Cavaria e Solbiate Arno: per chi deve viaggiare verso Varese l’ingresso consigliato è quello di Castronno; per chi va in direzione Milano si suggerisce lo svincolo di Gallarate. Per immettersi sulla D08 occorre invece utilizzare il casello di Besnate.