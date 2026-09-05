Abbandona il sacco della spazzatura accanto al Comando della Polizia Locale: “Puoi venire a riprendertelo, ti abbiamo visto”

Quando il senso civico scarseggia, almeno l’astuzia dovrebbe venire in aiuto. Scegliere di abbandonare un sacco di spazzatura all’interno di un cestino pubblico è già di per sé un gesto incivile e vietato, ma farlo proprio accanto alla sede della Polizia Locale di Vergiate non è decisamente un’idea brillante. Un cittadino ha pensato bene di scambiare il cestino da passeggio posizionato vicino al Comando per il punto di raccolta dei propri rifiuti indifferenziati, dimenticando che l’area è costantemente monitorata dalle telecamere di videosorveglianza.

Identificato il responsabile grazie alla visione delle immagini registrate, gli agenti vergiatesi hanno scelto la via della garbata ironia per gestire la vicenda e rinfrescare la memoria a tutti. Con un messaggio diffuso tramite i propri canali social, la Polizia Locale ha fatto sapere di essere risalita al legittimo proprietario del sacchetto, concedendogli un’ultima possibilità per tornare sui propri passi: un margine di poche ore per presentarsi spontaneamente, ritirare l’involucro. Trascorso questo “tempo di grazia”, saranno gli stessi agenti a recapitare il materiale, questa volta accompagnato da una sanzione formale.

L’episodio offre l’occasione per ricordare una regola basilare per la tutela e il decoro dello spazio pubblico. I cestini dislocati lungo le vie del paese sono destinati esclusivamente ad accogliere piccoli scarti da passeggio, come carte, mozziconi di sigaretta o piccoli involucri, e non possono in alcun modo sostituire la regolare gestione dei rifiuti domestici attraverso la raccolta differenziata.

In attesa di capire se l’autore del gesto deciderà di cogliere l’opportunità per un ravvedimento dell’ultimo minuto evitandosi la multa, il messaggio del Comando ha centrato l’obiettivo.