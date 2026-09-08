Varese News

Gallarate/Malpensa

Abbandona rifiuti a Castronno: individuato dalla Polizia Locale e sanzionato con 600 euro di multa

L'intervento condotto dal nuovo Comandante ha permesso di risalire al responsabile dell'illecito, reso noto dal sindaco Giuseppe Gabri

Generico 07 Sep 2026

Prosegue l’attività di contrasto all’abbandono incivile di rifiuti sul territorio comunale di Castronno. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Gabri, che ha reso noto l’esito di un’operazione condotta di recente dal nuovo Comandante della Polizia Locale.

A seguito di un’attività d’indagine mirata, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del responsabile del conferimento illecito. Nei confronti del trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa di 600 euro, confermando la linea di fermezza adottata dall’amministrazione comunale contro il degrado ambientale.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.