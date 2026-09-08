Abbandona rifiuti a Castronno: individuato dalla Polizia Locale e sanzionato con 600 euro di multa
L'intervento condotto dal nuovo Comandante ha permesso di risalire al responsabile dell'illecito, reso noto dal sindaco Giuseppe Gabri
Prosegue l’attività di contrasto all’abbandono incivile di rifiuti sul territorio comunale di Castronno. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Gabri, che ha reso noto l’esito di un’operazione condotta di recente dal nuovo Comandante della Polizia Locale.
A seguito di un’attività d’indagine mirata, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del responsabile del conferimento illecito. Nei confronti del trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa di 600 euro, confermando la linea di fermezza adottata dall’amministrazione comunale contro il degrado ambientale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Felice su Identificato dalla Polizia locale l'uomo che gettava rifiuti nel torrente a Carnago
MarcoKK su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.