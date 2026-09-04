Varese News

Varese Laghi

Ad Angera una giornata di formazione per rendere i musei accessibili alle persone con demenza

Sabato 12 settembre il Civico Museo Archeologico di via Marconi ospita "Questione di tatto", un corso teorico-pratico gratuito rivolto a operatori museali, educatori e professionisti del sociale e del socio-sanitario. I posti sono 25 e le iscrizioni si chiudono domenica 6 settembre

museo angera

Come può un museo diventare un luogo davvero accogliente per le persone con demenza e per chi se ne prende cura ogni giorno? È la domanda da cui parte “Questione di tatto. Pratiche e strumenti per lavorare in museo con persone con demenza e con chi se ne prende cura”, la giornata di formazione in programma sabato 12 settembre dalle 9 alle 17 al Civico Museo Archeologico di Angera, in via Marconi 2.

L’iniziativa si rivolge in particolare agli operatori museali e culturali, con priorità al personale che lavora nei musei lombardi, e a educatori e professionisti dell’ambito sociale e socio-sanitario. A condurla saranno Cristina Bucci, storica dell’arte, e Luca Carli Ballòla, educatore geriatrico, entrambi del coordinamento del Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer, una delle esperienze italiane più consolidate nel lavoro museale con le persone con demenza e con i caregiver.

La giornata alterna momenti teorici e attività pratiche: come costruire la relazione, come facilitare la visita, come usare gli oggetti e gli stimoli sensoriali, come far dialogare tra loro professionalità museali, educative, sociali e socio-sanitarie. Al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria e i posti sono 25. Le richieste vanno inviate entro domenica 6 settembre a prenotazioniangera@gmail.com, indicando nome e cognome, museo o ente di appartenenza, ruolo, indirizzo email e recapito telefonico. In caso di domande superiori ai posti disponibili si seguirà l’ordine cronologico di arrivo, con l’obiettivo di far partecipare il maggior numero possibile di realtà museali: se necessario verrà confermato inizialmente un solo partecipante per ciascun ente, gli altri finiranno in lista d’attesa.

Il corso rientra nel progetto “Il Museo prescritto. Nuovi percorsi per l’accessibilità, il Benessere e l’invecchiamento attivo”, realizzato dall’amministrazione comunale di Angera con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2026. L’idea di fondo è sperimentare nuovi modi di mettere il patrimonio culturale e il paesaggio al servizio delle persone, lavorando su benessere, accessibilità e invecchiamento attivo. La giornata del 12 settembre è uno dei momenti dedicati al rafforzamento delle competenze degli operatori e alla costruzione di reti tra musei, servizi educativi e professionisti del sociale.

Informazioni: Civico Museo Archeologico e Diffuso di Angera, via Marconi 2, prenotazioniangera@gmail.com, pagina Facebook Civici Musei di Angera.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.