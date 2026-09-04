Ad Angera una giornata di formazione per rendere i musei accessibili alle persone con demenza

Come può un museo diventare un luogo davvero accogliente per le persone con demenza e per chi se ne prende cura ogni giorno? È la domanda da cui parte “Questione di tatto. Pratiche e strumenti per lavorare in museo con persone con demenza e con chi se ne prende cura”, la giornata di formazione in programma sabato 12 settembre dalle 9 alle 17 al Civico Museo Archeologico di Angera, in via Marconi 2.

L’iniziativa si rivolge in particolare agli operatori museali e culturali, con priorità al personale che lavora nei musei lombardi, e a educatori e professionisti dell’ambito sociale e socio-sanitario. A condurla saranno Cristina Bucci, storica dell’arte, e Luca Carli Ballòla, educatore geriatrico, entrambi del coordinamento del Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer, una delle esperienze italiane più consolidate nel lavoro museale con le persone con demenza e con i caregiver.

La giornata alterna momenti teorici e attività pratiche: come costruire la relazione, come facilitare la visita, come usare gli oggetti e gli stimoli sensoriali, come far dialogare tra loro professionalità museali, educative, sociali e socio-sanitarie. Al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria e i posti sono 25. Le richieste vanno inviate entro domenica 6 settembre a prenotazioniangera@gmail.com, indicando nome e cognome, museo o ente di appartenenza, ruolo, indirizzo email e recapito telefonico. In caso di domande superiori ai posti disponibili si seguirà l’ordine cronologico di arrivo, con l’obiettivo di far partecipare il maggior numero possibile di realtà museali: se necessario verrà confermato inizialmente un solo partecipante per ciascun ente, gli altri finiranno in lista d’attesa.

Il corso rientra nel progetto “Il Museo prescritto. Nuovi percorsi per l’accessibilità, il Benessere e l’invecchiamento attivo”, realizzato dall’amministrazione comunale di Angera con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2026. L’idea di fondo è sperimentare nuovi modi di mettere il patrimonio culturale e il paesaggio al servizio delle persone, lavorando su benessere, accessibilità e invecchiamento attivo. La giornata del 12 settembre è uno dei momenti dedicati al rafforzamento delle competenze degli operatori e alla costruzione di reti tra musei, servizi educativi e professionisti del sociale.

Informazioni: Civico Museo Archeologico e Diffuso di Angera, via Marconi 2, prenotazioniangera@gmail.com, pagina Facebook Civici Musei di Angera.