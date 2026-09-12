Cadegliano Viconago
Ad Arbizzo torna la Festa dell’Uva: due giorni tra sapori, musica e pigiatura
Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 stand gastronomici, ballo e iniziative per grandi e bambini. In programma anche una pesca di beneficenza
19 Settembre 2026 - 20 Settembre 2026
Ad Arbizzo torna la tradizionale Festa dell’Uva, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre 2026. Due giornate dedicate alla convivialità, alla cucina e alle tradizioni della vendemmia.
La festa prenderà il via sabato alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici. Il menù proporrà polenta con funghi o zola, contorni, grigliate e tagliatelle ai funghi. Nel corso della serata si potrà inoltre ballare con Lorenzo e Molinari.
Alle 21 spazio a uno dei momenti più caratteristici della manifestazione: la pigiatura dell’uva, accompagnata da ricchi premi. Per partecipare sarà possibile prenotarsi direttamente sul posto.
Domenica la Festa dell’Uva proseguirà a pranzo, a partire dalle 12.30. Alle 14.30 sarà invece organizzata una gara di pigiatura dedicata ai più piccoli, seguita dalla chiusura della manifestazione.
Durante l’evento sarà presente anche una ricca pesca di beneficenza.
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