Ad Arcisate arriva “Laghi d’Inchiostro”, la prima fiera del libro fantastico

Una due giorni promossa da Taylor Blackfyre e dalla Pro Loco di Arcisate tra conferenze, firmacopie, stand gastronomici e la premiazione del concorso letterario Prevosti 2026

Arcisate si candida a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di letteratura fantastica del territorio. Sabato 19 e domenica 20 settembre il PalaVelmaio ospiterà la prima edizione di “Laghi d’Inchiostro”, una nuova fiera interamente dedicata alla narrativa fantasy, di fantascienza, weird e horror.

L’editoria fantastica protagonista al PalaVelmaio

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la coppia di autori varesini Taylor Blackfyre e la Pro Loco di Arcisate. Per l’intero fine settimana la struttura comunale accoglierà case editrici, autori indipendenti e artisti provenienti dal panorama editoriale di settore, offrendo una vetrina speciale alle produzioni emergenti e di nicchia.

Presentazioni, firmacopie e il Premio Prevosti

Il programma della due giorni prevede un denso calendario di appuntamenti culturali con conferenze, presentazioni di novità librarie e sessioni di firmacopie con gli autori presenti. Tra i momenti più attesi della manifestazione figura la proclamazione del racconto vincitore del Premio Prevosti 2026, concorso letterario lanciato proprio nell’ambito dell’evento per dare spazio alle nuove penne della narrativa di genere.

Un appuntamento per tutti i lettori

L’evento punta a colmare un vuoto nella proposta culturale locale, creando uno spazio di aggregazione aperto e accessibile a un pubblico di ogni età. «L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è portare anche nel Varesotto un appuntamento dedicato alla narrativa fantastica e all’editoria indipendente, creando un’occasione di incontro tra lettori, autori, editori e realtà attive nel settore».

Ristoro e informazioni utili

Oltre agli spazi espositivi e agli incontri con gli scrittori, il pubblico potrà usufruire di un’area ristoro allestita per l’occasione con food truck, birra e sidro artigianale. La fiera aprirà i battenti dalle 10 alle 19 sia sabato che domenica, offrendo l’ingresso libero a tutti i visitatori e disponendo di un parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze.