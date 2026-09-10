Varese dice addio al “Credito Varesino”: lo storico quartier generale della banca di via Veneto è stato venduto

La storica sede del Credito Varesino in via Vittorio Veneto cambierà destinazione. Quello che fu il quartier generale della principale banca di Varese, poi passata di mano prima a Popolare Bergamo, poi Ubi e infine Bper, non avrà più vocazione finanziaria.

Al momento la notizia non è confermata ma le voci sono insistenti e i lavori in atto in piazza Battistero, dove nel secolo scorso c’era la Popolare Luino, raccontano di un movimento avviato: personale e clienti della sede di via Vittorio Veneto saranno spostati di fianco al Battistero.

Con quali tempi? Attualmente è aperta al pubblico solo una piccola porzione del pian terreno con qualche sportello. La scadenza del cantiere dovrebbe essere fine anno, ma i lavori di ristrutturazione potrebbero durare di più. Si deve recuperare l’intera palazzina, parte del pian terreno, che accoglierà gli sportelli e le attività dirette al pubblico, e i piani superiori dove andranno tutti gli uffici.

Quale futuro attende l’imponente sede di via Veneto? Non c’è certezza. Si fanno ipotesi su un soggetto che opera in ambito sanitario ma, al momento, si tratta di voci.

Bper lo scorso maggio aveva annunciato la cessione di sei filiali al Gruppo BCC Iccrea nelle province di Varese e Como, operazione che rientra nell’attuazione del provvedimento autorizzativo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato collegato all’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da BPER su Banca Popolare di Sondrio. Le sedi oggetto di cessione comprendono cinque sportelli riconducibili a Bper – Cantello, Malnate, Biumo Inferiore a Varese, Lavena Ponte Tresa e Cernobbio – e la filiale di Luino della Popolare di Sondrio.