Aggiornamenti sulle chiusure notturne lungo la A8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Cavaria

Sulla A8 Milano-Varese sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Busto Arsizio e Cavaria, verso Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico è stata annullata la chiusura, per chi proviene dalla A26, l’allacciamento con la A8, verso Varese, precedentemente previste nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 settembre, con orario 21:00-5:00.

Restano confermati, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 settembre, con orario 21:00-5:00, i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-saranno chiusi i rami di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Milano, uscire a Busto Arsizio, percorrere la SS336 verso Malpensa, la SS33 del Sempione in direzione Gallarate, via Bettolino, via Monte San Martino, la SP26, la SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico a Besnate;

verso Varese, in considerazione della chiusura del tratto Castronno-Solbiate Arno Albizzate, verso Milano, chi proviene da Varese/Gazzada/Buguggiate, dopo l’uscita obbligatoria a Castronno, potrà percorrere la SS341 verso Solbiate/Albizzate, la SP26 verso Jerago/Besnate, la SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico a Besnate.

Chi, invece, entrerà a Solbiate Arno Albizzate o a Cavaria, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano e potrà uscire a Gallarate, per poi percorrere la SS33 del Sempione, via Bettolino, via Monte San Martino, la SP26, la SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico a Besnate.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa si consiglia, per chi proviene Milano, di uscire a Busto Arsizio, percorrere la SS336 verso Malpensa, la SS33 del Sempione verso Gallarate, via Bettolino, via Monte San Martino, la SP26 la SP49 ed entrare sulla D08 a Besnate.