Ai campionati italiani di bocce a Roma i varesini, tranne una, si fermano alle eliminatorie

Il fine settimana è caratterizzato dai campionati italiani senior per le categorie B e C, sia maschili che femminili – individuale, coppia e terna – che si svolgono a Roma, eliminatorie sabato 05 e finali domenica 06.

Nutrita la rappresentanza varesina nell’ambito dei selezionati della Regione Lombardia, specialmente nel settore femminile, dove la bocciofila di Carnago esercita un ruolo di assoluta preminenza occupando le caselle individuali delle varie specialità.

La manifestazione è invasiva, poiché andrà a interessare non solo i bocciodromi cittadini, ma si proietterà a interessare anche le provincie limitrofe come Castelverde, Guidonia, Monterotondo, Ostia Antica, Villanova e altri.

Purtroppo i varesini non sono riusciti a prevalere e, al termine delle eliminatorie di sabato 05 settembre, non è stato possibile registrare fra i finalisti nessun selezionato della compagine che ha dovuto soggiacere alla vigorosa aggressività degli altri competitori.

L’unica eccezione quella di Alessia Trevisi, nell’under 18 femminile, che si è piazzata terza nel tiro di precisione, comandato da Sofia Pistolesi di Macerata, già presente nella parata delle campionesse d’inizio agosto a Brezzo di Bedero. Il piazzamento le consente di entrare nel novero delle otto finaliste che si contenderanno il successo domenica 06 settembre.

Al di là della soddisfazione di rappresentare la regione Lombardia e, in particolare la provincia di Varese, suscita qualche perplessità l’attribuzione dei costi per i selezionati che sono interamente a loro carico o, comunque, alle loro Società di appartenenza.

Infatti il viaggio dalla zona di Varese – o da qualsiasi altra provincia lombarda – non vedrà alcun rimborso, e la medesima scelta avverrà per il soggiorno con le locations consigliate nelle vicinanze del Centro Tecnico Federale: non sarà previsto un servizio navetta per gli spostamenti verso gli impianti di gara e anche il vitto sarà a pagamento al modico convenuto prezzo di euro 18/cad, dopo opportuna prenotazione.

Se la scelta del viaggio sarà orientata verso i TAV, occorrerà pensare di servirsi di taxi per dirigersi sui campi di gara, se sarà l’auto, nel caso di un uso condiviso, rimarrebbe la necessità di affrontare la probabile dispersione su destinazioni anche ai poli opposti della metropoli, con i relativi costi.

In sintesi ogni respiro sarà a carico dei partecipanti.

Da qui si può comprendere che le defezioni sulle designazioni conseguite attraverso i risultati dell’anno agonistico non siano state per nulla irrilevanti.

Forse dovrebbe scoccare l’ora di comprendere che lo sport di base ha bisogno d’interventi di sostegno e occorra cessare di pensare che le Società siano un pozzo di ricchezza infinita alle quali si può suggere nettare fino all’ultima goccia.

Roberto Bramani Araldi

MASCHILE

INDIVIDUALE B – Branchini Mirko – Renese, Carera Gianantonio – Cuviese

TERNA B – Caon Renato/Certi Massimo/Martegani Luigi – Bottinelli/Vergiatese

INDIVIDUALE C – De Angelis Michael – Carnago

COPPIA C – Brovelli Roberto/Magnini Roberto – Monvallese

FEMMINILE

INDIVIDUALE B – Guzzetti Barbara – Carnago, Mambretti Nicoletta – Cuviese

INDIVIDUALE C – Petrera Ciara Floriana – Carnago, Politi Sara – Renese

UNDER 18 – Trevisi Alessia – Carnago