Airoldi in panchina, due stranieri da Serie A in campo: la Handicap Sport Varese si è rifatta il look

Se siete tifosi della Handicap Sport Varese, la squadra cittadina che milita nella Serie B di basket in carrozzina, dovrete per una volta impegnarvi per conoscere i protagonisti della prossima stagione sportiva. Dopo tanti anni con variazioni minime nell’organico e nello staff infatti, il club del presidente Marinello ha cambiato profondamente la squadra, pur mantenendo un profilo importante per la categoria.

La prima novità rilevante è in panchina: Fabio Bottini resterà in società ma il nuovo head coach sarà Damiano Airoldi, figura gloriosa del basket in carrozzina in Italia: Airoldi da giocatore ha vinto tre scudetti, tre Coppe Italia, sue Supercoppe e una Coppa Europa con le maglie del Santa Lucia Roma e della Briantea Cantù. Con la Nazionale ha disputato due Paralimpiadi (2004 e 2012), tre Mondiali e dieci Europei vincendo per tre volte l’oro continentale.

Prima di arrivare a Varese, Airoldi ha allenato il Montello Bergamo alternando l’attività di coach a quella di giocatore e anche a Varese potrebbe tornare in campo in caso di necessità. A sua disposizione il nuovo tecnico avrà una rosa ampiamente rinnovata rispetto a quella che lo scorso anno è arrivata sino ai playoff per la promozione in A.

L’azzurro Alessandro Pedron ha percorso la strada inversa rispetto ad Airoldi, firmando per Bergamo in Serie A; Nava è andato a Seregno mentre il tedesco Karaman potrebbe accasarsi a Vicenza. Non ci sarà neppure Gabriele Silva: uno dei bomber degli ultimi anni ha definitivamente smesso, dopo aver trascorso un paio di stagioni a mezzo servizio. I confermati sono Francesco Roncari, Jacopo Geninazzi, Lorenzo Molteni, Mattia Sala e Marco Paonessa cui si aggiunge un volto noto come lo svizzero Alan Mazzolini che ha già giocato a Varese in passato.

La nuova coppia straniera però promette molto bene e sarà formata dal tedesco Kai Pralle, prelevato da Cantù in Serie A, e dall’ucraino Vladlyslav Karyarych che Airoldi ha “portato” da Bergamo come sostituto di Pedron. Un altro innesto sarà Giampiero Simula, proveniente da Porto Torres: è lui l’ultimo acquisto in ordine di tempo per completare una rosa di nove senior (con il coach a fare da decimo).

VERSO IL CAMPIONATO

L’Amca Elevatori Varese – lo sponsor principale è rimasto sulle maglie – è inserita nel Girone A di Serie B insieme a molte avversarie già affrontate in anni recenti: Berici Wheels Vicenza, CUS Padova, Nordest Castelvecchio Gradisca d’Isonzo, Alitrans Verona, Basket Vicenza, Delfini 2001 Montecchio e Uicep Torino. Non ci sarà invece Trento che ha rinunciato a prendere parte al torneo.

Sulla carta Varese parte in buona posizione se non addirittura in pole position anche se già il primo turno di campionato potrebbe essere significativo: la HSV giocherà infatti in casa contro la Berici Wheels, formazione appena retrocessa dalla Serie A e per questo tra le più attese del girone.

La società intanto sta predisponendo il programma del precampionato visto che la Serie B prenderà il via il 31 ottobre. Di certo è stata organizzata una partita per commemorare Mauro “Momo” Fiorentini, il giocatore biancorosso scomparso improvvisamente nello scorso mese di aprile: sabato 26 settembre al PalaCusInsubria scenderanno in campo sia la squadra attuale sia alcuni atleti che hanno giocato o conosciuto Momo. Un omaggio doveroso e una giornata di festa nel nome di un ragazzo che ha sempre mostrato fedeltà e impegno per la causa biancorossa.