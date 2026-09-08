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Airoldi in panchina, due stranieri da Serie A in campo: la Handicap Sport Varese si è rifatta il look

La nuova Amca Elevatori cambia volto: cinque conferme, presi Pralle dalla Briantea e Karyarych da Bergamo, squadra da cui proviene il nuovo coach. Il 26 settembre il memorial Fiorentini

damiamo airoldi basket in carrozzina

Se siete tifosi della Handicap Sport Varese, la squadra cittadina che milita nella Serie B di basket in carrozzina, dovrete per una volta impegnarvi per conoscere i protagonisti della prossima stagione sportiva. Dopo tanti anni con variazioni minime nell’organico e nello staff infatti, il club del presidente Marinello ha cambiato profondamente la squadra, pur mantenendo un profilo importante per la categoria.

La prima novità rilevante è in panchina: Fabio Bottini resterà in società ma il nuovo head coach sarà Damiano Airoldi, figura gloriosa del basket in carrozzina in Italia: Airoldi da giocatore ha vinto tre scudetti, tre Coppe Italia, sue Supercoppe e una Coppa Europa con le maglie del Santa Lucia Roma e della Briantea Cantù. Con la Nazionale ha disputato due Paralimpiadi (2004 e 2012), tre Mondiali e dieci Europei vincendo per tre volte l’oro continentale.

Prima di arrivare a Varese, Airoldi ha allenato il Montello Bergamo alternando l’attività di coach a quella di giocatore e anche a Varese potrebbe tornare in campo in caso di necessità. A sua disposizione il nuovo tecnico avrà una rosa ampiamente rinnovata rispetto a quella che lo scorso anno è arrivata sino ai playoff per la promozione in A.

L’azzurro Alessandro Pedron ha percorso la strada inversa rispetto ad Airoldi, firmando per Bergamo in Serie A; Nava è andato a Seregno mentre il tedesco Karaman potrebbe accasarsi a Vicenza. Non ci sarà neppure Gabriele Silva: uno dei bomber degli ultimi anni ha definitivamente smesso, dopo aver trascorso un paio di stagioni a mezzo servizio. I confermati sono Francesco Roncari, Jacopo Geninazzi, Lorenzo Molteni, Mattia Sala e Marco Paonessa cui si aggiunge un volto noto come lo svizzero Alan Mazzolini che ha già giocato a Varese in passato.

La nuova coppia straniera però promette molto bene e sarà formata dal tedesco Kai Pralle, prelevato da Cantù in Serie A, e dall’ucraino Vladlyslav Karyarych che Airoldi ha “portato” da Bergamo come sostituto di Pedron. Un altro innesto sarà Giampiero Simula, proveniente da Porto Torres: è lui l’ultimo acquisto in ordine di tempo per completare una rosa di nove senior (con il coach a fare da decimo).

VERSO IL CAMPIONATO

L’Amca Elevatori Varese – lo sponsor principale è rimasto sulle maglie – è inserita nel Girone A di Serie B insieme a molte avversarie già affrontate in anni recenti: Berici Wheels Vicenza, CUS Padova, Nordest Castelvecchio Gradisca d’Isonzo, Alitrans Verona, Basket Vicenza, Delfini 2001 Montecchio e Uicep Torino. Non ci sarà invece Trento che ha rinunciato a prendere parte al torneo.

Sulla carta Varese parte in buona posizione se non addirittura in pole position anche se già il primo turno di campionato potrebbe essere significativo: la HSV giocherà infatti in casa contro la Berici Wheels, formazione appena retrocessa dalla Serie A e per questo tra le più attese del girone.

La società intanto sta predisponendo il programma del precampionato visto che la Serie B prenderà il via il 31 ottobre. Di certo è stata organizzata una partita per commemorare Mauro “Momo” Fiorentini, il giocatore biancorosso scomparso improvvisamente nello scorso mese di aprile: sabato 26 settembre al PalaCusInsubria scenderanno in campo sia la squadra attuale sia alcuni atleti che hanno giocato o conosciuto Momo. Un omaggio doveroso e una giornata di festa nel nome di un ragazzo che ha sempre mostrato fedeltà e impegno per la causa biancorossa.

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Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

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Pubblicato il 08 Settembre 2026
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