Al Cinema Teatro Nuovo di Varese ogni poltrona è una storia
Rosse, come vogliono le sale da spettacolo, le nuove sedute sono state acquistate grazie ad una importante campagna di raccolta fondi. Giovedì sera l'inaugurazione con la proiezione di "Io e Annie"
Un cinema resta vivo anche grazie alla sua comunità, alle persone che lo sentono casa e lo sostengono. La dimostrazione è il Cinema Teatro Nuovo di Varese oramai pronto a riaprire i battenti dopo la pausa estiva con 429 poltrone nuove e accoglienti. Rosse, come vogliono le sale da spettacolo, le nuove sedute sono state acquistate grazie ad una importante campagna di raccolta fondi che ha portato il cinema a coprire la spesa di 30mila euro. Il segno che questa storica realtà, gestita da Filmstudio 90, non è un luogo come tanti ma è un luogo della città.
«Queste poltrone raccontano bene che cosa sia il Cinema Nuovo: non semplicemente una sala, ma una comunità. – racconta Gabriele Ciglia, presidente di Filmstudio 90 -. Alla raccolta hanno partecipato singoli spettatori, associazioni come FemVa, Arci Varese e Slow Food Varese e persino un gruppo di fantacalcio. È proprio questa partecipazione così ampia e diversa a restituire il senso dell’iniziativa. Grazie a tutte queste persone abbiamo raggiunto l’obiettivo dei 30mila euro che, insieme al contributo di Regione Lombardia, ci ha permesso di trasformare in realtà quello che fino a un anno fa sembrava soltanto un sogno: cambiare tutte le poltrone della sala. Oggi quel sogno è davanti ai nostri occhi. Ed eccoci qua: ce l’abbiamo fatta».
Chi partecipava alla raccolta, tra le varie ricompense, poteva adottare una seduta e dedicarla a un regista, a un attore, a un’attrice o a una personalità del cinema particolarmente amata. Così oggi, girando tra le nuove poltrone, si leggono nomi che appartengono alla memoria del cinema: Federico Fellini, François Truffaut, Anna Magnani e molti altri. Altre targhe raccontano storie differenti. È il caso della seduta adottata da FemVa, che al posto di un nome celebre porta un messaggio rivolto alle donne del cinema e dello spettacolo che hanno subito violenza di genere. Una dedica che allarga il significato dell’iniziativa e trasforma una poltrona in qualcosa di più di un semplice arredo.
Le nuove sedute sono di due modelli: quelle della platea e quelle della galleria, queste ultime dotate di meccanismo ribaltabile. La prova, assicurano dal Cinema Nuovo, è superata: «Sono comodissime».
Il giudizio definitivo spetterà però al pubblico, atteso dalla sera di giovedì 3 settembre. La riapertura inizierà alle 20.15 con un aperitivo di benvenuto curato da Le Vegabonde. Alle 21 sullo schermo arriverà Io e Annie di Woody Allen, in lingua originale con sottotitoli in italiano, lo stesso film richiamato dallo spot realizzato per sostenere la campagna. L’ingresso sarà a offerta libera. Per partecipare è necessario prenotare il posto tramite la piattaforma Eventbrite;
Quando le luci si abbasseranno, davanti allo schermo non ci saranno soltanto 429 poltrone nuove. Ci saranno Fellini, Truffaut e Anna Magnani; le associazioni, gli spettatori affezionati e perfino una squadra di fantacalcio. Ci sarà, soprattutto, una città che ha scelto di sedersi ancora una volta dentro il proprio cinema.
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