Al Cinema Teatro Nuovo di Varese ogni poltrona è una storia

Un cinema resta vivo anche grazie alla sua comunità, alle persone che lo sentono casa e lo sostengono. La dimostrazione è il Cinema Teatro Nuovo di Varese oramai pronto a riaprire i battenti dopo la pausa estiva con 429 poltrone nuove e accoglienti. Rosse, come vogliono le sale da spettacolo, le nuove sedute sono state acquistate grazie ad una importante campagna di raccolta fondi che ha portato il cinema a coprire la spesa di 30mila euro. Il segno che questa storica realtà, gestita da Filmstudio 90, non è un luogo come tanti ma è un luogo della città.

«Queste poltrone raccontano bene che cosa sia il Cinema Nuovo: non semplicemente una sala, ma una comunità. – racconta Gabriele Ciglia, presidente di Filmstudio 90 -. Alla raccolta hanno partecipato singoli spettatori, associazioni come FemVa, Arci Varese e Slow Food Varese e persino un gruppo di fantacalcio. È proprio questa partecipazione così ampia e diversa a restituire il senso dell’iniziativa. Grazie a tutte queste persone abbiamo raggiunto l’obiettivo dei 30mila euro che, insieme al contributo di Regione Lombardia, ci ha permesso di trasformare in realtà quello che fino a un anno fa sembrava soltanto un sogno: cambiare tutte le poltrone della sala. Oggi quel sogno è davanti ai nostri occhi. Ed eccoci qua: ce l’abbiamo fatta».

Chi partecipava alla raccolta, tra le varie ricompense, poteva adottare una seduta e dedicarla a un regista, a un attore, a un’attrice o a una personalità del cinema particolarmente amata. Così oggi, girando tra le nuove poltrone, si leggono nomi che appartengono alla memoria del cinema: Federico Fellini, François Truffaut, Anna Magnani e molti altri. Altre targhe raccontano storie differenti. È il caso della seduta adottata da FemVa, che al posto di un nome celebre porta un messaggio rivolto alle donne del cinema e dello spettacolo che hanno subito violenza di genere. Una dedica che allarga il significato dell’iniziativa e trasforma una poltrona in qualcosa di più di un semplice arredo.

Le nuove sedute sono di due modelli: quelle della platea e quelle della galleria, queste ultime dotate di meccanismo ribaltabile. La prova, assicurano dal Cinema Nuovo, è superata: «Sono comodissime».

Il giudizio definitivo spetterà però al pubblico, atteso dalla sera di giovedì 3 settembre. La riapertura inizierà alle 20.15 con un aperitivo di benvenuto curato da Le Vegabonde. Alle 21 sullo schermo arriverà Io e Annie di Woody Allen, in lingua originale con sottotitoli in italiano, lo stesso film richiamato dallo spot realizzato per sostenere la campagna. L’ingresso sarà a offerta libera. Per partecipare è necessario prenotare il posto tramite la piattaforma Eventbrite;

Quando le luci si abbasseranno, davanti allo schermo non ci saranno soltanto 429 poltrone nuove. Ci saranno Fellini, Truffaut e Anna Magnani; le associazioni, gli spettatori affezionati e perfino una squadra di fantacalcio. Ci sarà, soprattutto, una città che ha scelto di sedersi ancora una volta dentro il proprio cinema.