Al Miv di Varese arriva “Ferrari 250 GTO – L’auto di Mauro Forghieri che salvò Maranello”,

La storia di una delle automobili più celebri di sempre e del giovane ingegnere che contribuì a cambiare il destino della casa di Maranello arriva sul grande schermo a Varese. Martedì 8 e mercoledì 9 settembre, alle ore 21, il MIV ospiterà la proiezione di “Ferrari 250 GTO – L’auto di Mauro Forghieri che salvò Maranello”, documentario diretto da Steve Hoover. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Varese Auto e Moto Storiche.

Il film riporta il pubblico all’inizio degli anni Sessanta, in uno dei momenti più delicati della storia della Ferrari. Nel 1961, dopo una profonda crisi interna che provocò l’uscita di numerosi dirigenti e tecnici, Enzo Ferrari decise di affidare importanti responsabilità a Mauro Forghieri, ingegnere di appena 26 anni.

Una scelta destinata a segnare la storia del Cavallino Rampante. Forghieri si trovò coinvolto nel completamento dello sviluppo della Ferrari 250 GTO e instaurò con Enzo Ferrari un rapporto professionale complesso ma decisivo. Da quel momento ebbe inizio una lunga carriera durante la quale l’ingegnere contribuì ad alcune delle pagine più importanti dell’automobilismo e della Formula 1.

Attraverso filmati d’archivio, immagini originali e testimonianze, il documentario ricostruisce l’avventura umana e professionale di Forghieri, raccontando il talento, la determinazione e la capacità di innovare di uno dei protagonisti più importanti della storia della Ferrari.

Al centro della pellicola c’è naturalmente la 250 GTO, nata per le competizioni e diventata nel tempo un simbolo assoluto dell’automobilismo. Prodotta in pochissimi esemplari e protagonista di numerosi successi sportivi, è oggi considerata una delle vetture più belle, desiderate e preziose al mondo.

Le proiezioni varesine sono in programma martedì 8 e mercoledì 9 settembre alle ore 21 al MIV, in collaborazione con Varese Auto e Moto Storiche.