Al Monastero di Cairate “SCOPOfobia”, la mostra fotografica di Simone Iaria

Il fotografo professionista Simone Iaria porta al Monastero di Cairate la sua nuova esposizione fotografica intitolata “SCOPOfobia”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Cairate, sarà aperta al pubblico dal 26 settembre all’11 ottobre e proporrà un percorso visivo incentrato sul rapporto diretto tra l’uomo e il mondo naturale.

Il concetto della mostra

Al centro dell’esposizione c’è una riflessione visiva sul tema dello sguardo. Le immagini realizzate da Simone Iaria ritraggono animali colti nell’atto di fissare direttamente l’obiettivo, capovolgendo il ruolo tradizionale dello spettatore.

«SCOPOfobia nasce da un’idea precisa – spiega Simone Iaria, fotografo professionista –: mettere il visitatore di fronte allo sguardo della natura. Le fotografie, infatti, hanno come elemento comune gli animali ritratti mentre guardano direttamente verso l’osservatore, creando un rapporto visivo quasi personale e mettendo in discussione il ruolo di chi guarda e di chi viene guardato».

Il richiamo alla letteratura

Ad accompagnare l’esposizione fotografica c’è anche una componente simbolica legata alla grande letteratura. L’itinerario visivo all’interno del monastero è affiancato da un percorso di lettura ispirato all’opera di Dante Alighieri.

Le immagini sono affiancate da terzine dedicate al tema della natura, studiate per guidare i visitatori lungo le sale della struttura e offrire una seconda chiave di lettura delle opere esposte.

La sede e le date dell’evento

La cornice del Monastero di Cairate ospiterà la mostra per tre settimane consecutive, offrendo a residenti e visitatori un’occasione di confronto con il lavoro dell’artista e con il patrimonio storico locale.

Il Monastero di Santa Maria Assunta a Cairate si prepara ad accogliere dal 26 settembre all’11 ottobre 2026 la nuova mostra fotografica a ingresso libero intitolata “SCOPOfobia”, un progetto curato dal fotografo professionista Simone Iaria con la direzione artistica di Francesca Calabrò. L’esposizione, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Cairate e patrocinata dal Comune di Cairate, sarà inaugurata ufficialmente con il vernissage previsto per sabato 26 settembre alle 16:00.

Il concetto dello sguardo ribaltato

Al centro del percorso espositivo c’è un’idea chiara e suggestiva che punta a sovvertire la prospettiva classica della fotografia naturalistica. Le immagini propongono un rovesciamento del ruolo tradizionale tra chi osserva e chi viene osservato, trasformando la visita in un’esperienza d’impatto visivo e concettuale.

«SCOPOfobia nasce da un’idea precisa – spiega Simone Iaria, fotografo professionista –: mettere il visitatore di fronte allo sguardo della natura. Le fotografie, infatti, hanno come elemento comune gli animali ritratti mentre guardano direttamente verso l’osservatore, creando un rapporto visivo quasi personale e mettendo in discussione il ruolo di chi guarda e di chi viene guardato».

Il filo conduttore dantesco

Ad arricchire l’allestimento c’è un legame strutturato con la grande poesia della tradizione italiana. L’itinerario visivo ideato dall’autore dialoga infatti costantemente con la letteratura, creando un richiamo simbolico tra le figure animali e i testi posti lungo le sale del monastero.

Il progetto presenta un percorso letterario ispirato a Dante Alighieri attraverso una serie di terzine dedicate al tema della natura, pensate per accompagnare passo dopo passo il visitatore durante l’intero svolgimento della mostra.

Partner e collaborazioni del territorio

L’iniziativa culturale nasce da una stretta rete di partnership che coinvolge diverse realtà locali e associative del settore artistico e fotografico. Accanto al patrocinio dell’amministrazione comunale e alla sinergia con la Pro Loco di Cairate, la mostra vede la partecipazione di Wild Art, Bottega d’Arte Fotografica, Foto Club Arona e RCE Foto Lainate.

La mostra sarà ad ingresso libero e seguirà un calendario di aperture ben definito:

Sabato 26 settembre: dalle 14:30 alle 18:30 (vernissage alle 16:00)

Domenica 27 settembre: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:30

Sabato 3 ottobre: dalle 14:00 alle 17:00

Domenica 4 ottobre: dalle 10:00 alle 18:00

Sabato 10 ottobre: dalle 14:00 alle 17:00

Domenica 11 ottobre: dalle 14:00 alle 17:00