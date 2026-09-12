Al Nuovo di Varese la proiezione di “M – Il mostro di Düsseldorf” in versione restaurata

Il film, con Peter Lorre, sarà proposto in lingua originale (tedesco) con sottotitoli in italiano, e introdotto dal critico cinematografico Mauro Gervasini

Lunedì 14 settembre, alle ore 21.00, il Cinema Teatro Nuovo di Varese (Viale dei Mille 39, VA) ospita una nuova proiezione speciale della rassegna Il Cinema Ritrovato, dedicata questa volta a uno dei capolavori assoluti della storia del cinema: M – Il mostro di Düsseldorf, di Fritz Lang (Germania, 1931, 117′), nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Il film, con Peter Lorre, sarà proposto in lingua originale (tedesco) con sottotitoli in italiano, e introdotto dal critico cinematografico Mauro Gervasini.

«Chi è l’assassino?», chiedono esplicitamente i manifesti dell’epoca. Fritz Lang costruì il film ispirandosi a fatti di cronaca realmente accaduti, restituendo con la spietata lucidità propria della corrente della Neue Sachlichkeit (Nuova Oggettività) il clima di sospetto e paura di una città sconvolta dalla caccia a un serial killer. Girato due anni prima dell’ascesa al potere del nazismo – evento che costrinse sia Lang sia il protagonista Peter Lorre a lasciare la Germania – il film guarda con distaccata compassione le figure ai margini della società: mendicanti menomati, malati di mente, casalinghe consumate dalla fatica quotidiana.

Considerato uno dei più influenti noir della storia del cinema, “M” rappresenta ancora oggi un modello per l’uso del sonoro, del montaggio e della tensione psicologica.

Di seguito il trailer del film:

È possibile acquistare i biglietti online attraverso questo link: https://www.webtic.it/app/shopping/loadLocal/VA/5650

Per ulteriori informazioni contattare: filmstudio90@filmstudio90.it