Al Parco degli Aironi di Gerenzano il Mercatino del Riuso per dare nuova vita agli oggetti
L'iniziativa permette di allestire gratuitamente uno stand per vendere abiti, libri, giocattoli e altri oggetti non più utilizzati ma funzionanti e in buono stato
Il Parco degli Aironi di Gerenzano, gestito da Ardea Onlus, ospita per tutte le domeniche del mese di settembre il Mercatino del Riuso, un’iniziativa aperta ad adulti e bambini che punta a dare nuova vita a oggetti ancora in buono stato ma non più utilizzati.
Come funziona
Chi partecipa può allestire gratuitamente uno stand all’interno del parco, dove vendere abiti, libri, giocattoli e altri oggetti che non si usano più ma che sono ancora perfettamente utilizzabili e funzionanti. L’appuntamento si ripete tutte le domeniche di settembre, sempre all’interno del Parco.
Per prenotare uno spazio è sufficiente inviare una mail a info@parcoaironi.it.
Il valore del riuso
L’iniziativa vuole promuovere una cultura del riuso concreta e alla portata di tutti: invece di gettare o accumulare oggetti ancora validi, il mercatino offre l’occasione di farli circolare di nuovo, con un doppio beneficio, per chi vende e per chi acquista, e un piccolo gesto di sostenibilità che coinvolge anche i più piccoli.
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