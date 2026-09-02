Al Parco degli Aironi di Gerenzano il Mercatino del Riuso per dare nuova vita agli oggetti

Il Parco degli Aironi di Gerenzano, gestito da Ardea Onlus, ospita per tutte le domeniche del mese di settembre il Mercatino del Riuso, un’iniziativa aperta ad adulti e bambini che punta a dare nuova vita a oggetti ancora in buono stato ma non più utilizzati.

Come funziona

Chi partecipa può allestire gratuitamente uno stand all’interno del parco, dove vendere abiti, libri, giocattoli e altri oggetti che non si usano più ma che sono ancora perfettamente utilizzabili e funzionanti. L’appuntamento si ripete tutte le domeniche di settembre, sempre all’interno del Parco.

Per prenotare uno spazio è sufficiente inviare una mail a info@parcoaironi.it.

Il valore del riuso

L’iniziativa vuole promuovere una cultura del riuso concreta e alla portata di tutti: invece di gettare o accumulare oggetti ancora validi, il mercatino offre l’occasione di farli circolare di nuovo, con un doppio beneficio, per chi vende e per chi acquista, e un piccolo gesto di sostenibilità che coinvolge anche i più piccoli.