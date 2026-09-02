Varese News

Saronno/Tradate

Al Parco degli Aironi di Gerenzano il Mercatino del Riuso per dare nuova vita agli oggetti

L'iniziativa permette di allestire gratuitamente uno stand per vendere abiti, libri, giocattoli e altri oggetti non più utilizzati ma funzionanti e in buono stato

Azzate, mercatino dell'usato

Il Parco degli Aironi di Gerenzano, gestito da Ardea Onlus, ospita per tutte le domeniche del mese di settembre il Mercatino del Riuso, un’iniziativa aperta ad adulti e bambini che punta a dare nuova vita a oggetti ancora in buono stato ma non più utilizzati.

Come funziona

Chi partecipa può allestire gratuitamente uno stand all’interno del parco, dove vendere abiti, libri, giocattoli e altri oggetti che non si usano più ma che sono ancora perfettamente utilizzabili e funzionanti. L’appuntamento si ripete tutte le domeniche di settembre, sempre all’interno del Parco.

Per prenotare uno spazio è sufficiente inviare una mail a info@parcoaironi.it.

Il valore del riuso

L’iniziativa vuole promuovere una cultura del riuso concreta e alla portata di tutti: invece di gettare o accumulare oggetti ancora validi, il mercatino offre l’occasione di farli circolare di nuovo, con un doppio beneficio, per chi vende e per chi acquista, e un piccolo gesto di sostenibilità che coinvolge anche i più piccoli.

 

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 02 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.