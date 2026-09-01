Al Parco degli Ulivi di Varese si festeggia il 15esimo Anniversario: tra Yoga, Musica e Solidarietà

Il Parco degli Ulivi di Varese si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della natura, del benessere e del tempo all’aria aperta.

Domenica 13 settembre, l’area verde situata in via Monte Bernasco ospiterà infatti una grande festa in occasione del 15esimo anniversario del Parco: un’occasione per riscoprire questo polmone verde varesino poco conosciuto, inaugurato nel lontano 2011, e festeggiare insieme quindici anni di storia, incontri e progetti. Il programma della giornata è ricco di appuntamenti per tutte le età, pensati per far vivere il parco dal mattino fino al pomeriggio inoltrato.

Benessere e Gusto: la Mattinata

Le attività inizieranno alle 10 con un incontro di yoga accompagnato dalle vibrazioni delle campane tibetane. Una sessione di un’ora (fino alle 11) immersi nel verde, ideale per ritrovare l’armonia e il relax.

Dalle 11 alle 12, lo spazio sarà dedicato ai sapori del territorio con la degustazione dell’Olio di S. Imerio, fatto anche con le olive del parco. A seguire, i partecipanti potranno godersi un aperitivo rinforzato preparato da uno chef, che comprende sia bere che mangiare: anche per questo è necessaria la prenotazione entro il 7 settembre a info@oliodisantimerio.it, indirizzo utile per conoscere anche il costo dello specifico evento. Sempre all’ora di pranzo è possibile fare un pic-nic insieme sul prato, e qui l’invito degli organizzatori è semplice: “portate con voi un plaid o una coperta e i l vostro cesto di cibo, per accomodarvi sull’erba e pranzare all’aperto in compagnia”.

Creatività e Musica: il Pomeriggio

Il pomeriggio ripartirà alle 14:30 con una serie di iniziative pensate per le famiglie: i più piccoli saranno i veri protagonisti grazie a laboratori per bambini e all’immancabile area trucca-bimbi. Contemporaneamente, l’atmosfera si farà festosa e melodica con l’evento musicale “Cantiamo insieme” in compagnia dei “Vintage” del CFM (Centro Formazione Musicale), in programma fino alle 15:30.

Alle 16 sarà il momento del ricordo dell’inaugurazione e dell’apertura del Parco avvenuta nel 2011. Per sottolineare questo importante traguardo dei 15 anni, non mancherà il tradizionale taglio della torta, che precederà la chiusura della festa prevista per le 17:30.

Artigianato e Sostenibilità per Tutta la Giornata

Oltre agli appuntamenti in programma, per l’intera durata dell’evento i visitatori potranno passeggiare tra i banchetti di lavorazione artigianale della ceramica e del legno, osservando gli artigiani all’opera con le loro creazioni dal vivo.

La giornata rappresenterà anche un’importante occasione per la cura del territorio: sarà infatti possibile rinnovare le adozioni delle piante d’ulivo esistenti o adottarne una nuova, contribuendo direttamente alla cura e alla salvaguardia di questo straordinario uliveto.

In caso di maltempo, l’evento verrà annullato per la sicurezza di tutti i partecipanti.

Info Utili e Contatti:

Dove: Parco degli Ulivi, via Monte Bernasco, Varese

Quando: domenica 13 settembre 2026, dalle 10

Prenotazione e info Aperitivo (entro il 07/09): info@oliodisantimerio.it