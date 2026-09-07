Al Teatro Auditorium di Sant’Ambrogio prosegue lo spettacolo formativo contro la violenza di genere

Dopo il successo della prima data d’esordio, al Teatro Auditorium di Sant’Ambrogio sono in calendario altre date per lo spettacolo formativo incentrato sulla prevenzione della violenza di genere: chi vuole è ancora in tempo per iscriversi e partecipare.

Romeo e Giulietta Revolution è uno spettacolo dedicato a educatori e insegnanti con l’obiettivo di offrire un momento formativo attraverso il linguaggio teatrale. Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra l’associazione M.ART.E e il Comune di Varese, prendendo le mosse dall’opera di Shakespeare per offrire una riflessione sul fenomeno della violenza di genere.

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto “Trama, Un luogo – una rete”, promosso dal Comune di Varese in collaborazione con la Rete Antiviolenza Interistituzionale (RIV) e co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Al termine verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza.

Lo spettacolo si svolgerà i giorni 8, 9 e 10 settembre 2026 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso il teatro di Sant’ Ambrogio a Varese, in via Lazzaro Papi 7.

Informazioni e prenotazioni: preview.mailerlite.io/forms/20817/191081884789245674/share. Programma: dalle 9.30 alle 11.30 spettacolo. Dalle 11.30 alle 12.00 coffee break, poi dalle 12.00 alle 13.30 momento di formazione e confronto. Dettagli su www.martevarese.it.