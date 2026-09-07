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Al Teatro Auditorium di Sant’Ambrogio prosegue lo spettacolo formativo contro la violenza di genere

Lo spettacolo si svolgerà i giorni 8, 9 e 10 settembre 2026 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso il teatro di Sant' Ambrogio a Varese, in via Lazzaro Papi 7

teatro sant'ambrogio

Dopo il successo della prima data d’esordio, al Teatro Auditorium di Sant’Ambrogio sono in calendario altre date per lo spettacolo formativo incentrato sulla prevenzione della violenza di genere: chi vuole è ancora in tempo per iscriversi e partecipare.

Romeo e Giulietta Revolution è uno spettacolo dedicato a educatori e insegnanti con l’obiettivo di offrire un momento formativo attraverso il linguaggio teatrale. Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra l’associazione M.ART.E e il Comune di Varese, prendendo le mosse dall’opera di Shakespeare per offrire una riflessione sul fenomeno della violenza di genere.

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto “Trama, Un luogo – una rete”, promosso dal Comune di Varese in collaborazione con la Rete Antiviolenza Interistituzionale (RIV) e co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Al termine verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza.

Lo spettacolo si svolgerà i giorni 8, 9 e 10 settembre 2026 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso il teatro di Sant’ Ambrogio a Varese, in via Lazzaro Papi 7.

Informazioni e prenotazioni: preview.mailerlite.io/forms/20817/191081884789245674/share. Programma: dalle 9.30 alle 11.30 spettacolo. Dalle 11.30 alle 12.00 coffee break, poi dalle 12.00 alle 13.30 momento di formazione e confronto. Dettagli su www.martevarese.it.

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Pubblicato il 07 Settembre 2026
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