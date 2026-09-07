Al Teatro Sant’Ambrogio di Varese torna “Romeo e Giulietta Revolution”, arte contro la violenza di genere

Dopo la prima data d’esordio, prosegue al Teatro di Sant’Ambrogio il progetto Romeo e Giulietta Revolution, un percorso che utilizza il linguaggio dello spettacolo teatrale come strumento di formazione e prevenzione della violenza di genere. L’iniziativa, organizzata dall’associazione M.ART.E, è rivolta in particolare a educatori e insegnanti e propone, attraverso la rilettura dell’opera di Shakespeare, una riflessione sugli stereotipi e sui meccanismi alla base della violenza e della discriminazione di genere.

Il progetto è realizzato nell’ambito di “Un luogo – una rete”, promosso dal Comune di Varese in collaborazione con la Rete Antiviolenza Interistituzionale (RIV) e co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Dalla storia di Romeo e Giulietta alla prevenzione

La vicenda dei due celebri protagonisti shakespeariani diventa il punto di partenza per affrontare un tema di grande attualità, utilizzando il teatro non soltanto come forma di spettacolo, ma anche come occasione per interrogarsi sui modelli culturali e relazionali.

«L’arte e il teatro sono uno strumento straordinario di prevenzione ed educazione – sottolinea l’assessora alle Pari opportunità Rossella Dimaggio – Attraverso la messa in scena è possibile decostruire gli stereotipi, che sono particolarmente forti nell’ambito della violenza e discriminazione di genere, e fornire nuovi strumenti per arricchire le proprie competenze».

L’obiettivo è quindi offrire agli insegnanti e agli educatori strumenti aggiuntivi per riconoscere e affrontare le dinamiche legate alla violenza di genere, partendo proprio dalla forza evocativa della rappresentazione teatrale.

Le prossime date al Teatro di Sant’Ambrogio

Il percorso è articolato in più appuntamenti. Dopo la giornata del 2 settembre, le prossime date sono martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre 2026, sempre dalle 9.30 alle 13.30, al Teatro di Sant’Ambrogio di Varese, in via Lazzaro Papi 7.

La mattinata è divisa in due momenti. Dalle 9.30 alle 11.30 è in programma lo spettacolo, mentre dopo un coffee break, previsto dalle 11.30 alle 12, si passa alla parte formativa e al confronto, dalle 12 alle 13.30.

A guidare quest’ultima fase saranno Caterina Carella e Alice Piatti, esperti di JonasVarese, insieme alla regista Lia Locatelli. Il confronto permetterà di approfondire i temi emersi durante la performance e di trasformare l’esperienza teatrale in un’occasione concreta di formazione.

Un percorso per chi lavora con i più giovani

La scelta di rivolgersi a insegnanti ed educatori risponde alla necessità di rafforzare le competenze di chi quotidianamente opera nei contesti educativi e si trova quindi in una posizione importante per intercettare segnali, stereotipi e comportamenti che possono essere collegati alle dinamiche della violenza di genere.

Al termine del percorso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza.

Le informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sui canali di M.ART.E. Le iscrizioni prevedevano una scadenza fissata al 30 luglio, mentre per verificare l’eventuale disponibilità residua alle prossime date è possibile consultare direttamente il modulo dedicato.