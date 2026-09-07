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Gallarate/Malpensa

Al via gli incontri sulla sicurezza con la Polizia Locale di Gallarate

Il ciclo si chiama "La sicurezza passa dal vicinato" e prevede a settembre quattro incontri in altrettanti quartieri cittadini

Germano Dall'Igna

Prende il via martedì 8 settembre il ciclo di incontri dedicato alla sicurezza e al Controllo del Vicinato promosso a Gallarate dalla Polizia Locale e dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa, dal titolo “La sicurezza passa dal vicinato – quattro tappe per una comunità più sicura”, prevede quattro appuntamenti nei quartieri della città. Durante le serate saranno affrontati temi pratici: che cos’è il Controllo del Vicinato, come comportarsi, cosa e come segnalare, come aderire all’iniziativa e come utilizzare i gruppi di comunicazione.

Il primo incontro è in programma martedì 8 settembre alle 20.30 nel quartiere Sciarè, nella palestra dell’oratorio di via Carlo Cattaneo 25. Seguiranno gli appuntamenti del 15 settembre a Cascinetta, all’oratorio di via Don Frippo 11; del 22 settembre a Moriggia, all’oratorio di via Gramsci 95; e del 29 settembre ad Arnate, all’oratorio Don Bosco di via XXII Marzo 44. Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30.

Alle serate interverranno Alfonso Castellone, vicepresidente dell’Associazione Controllo del Vicinato; Marco Trani, comandante della Polizia Locale di Gallarate; Giovanni Langella, vice commissario della Polizia Locale; e Germano Dall’Igna, assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile.

Gli incontri sono a ingresso libero e aperti a tutta la cittadinanza. Per ulteriori informazioni sul Controllo del Vicinato è possibile rivolgersi alla Polizia Locale di Gallarate all’indirizzo polizialocale@comune.gallarate.va.it.

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Pubblicato il 07 Settembre 2026
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