Al via gli incontri sulla sicurezza con la Polizia Locale di Gallarate
Il ciclo si chiama "La sicurezza passa dal vicinato" e prevede a settembre quattro incontri in altrettanti quartieri cittadini
Prende il via martedì 8 settembre il ciclo di incontri dedicato alla sicurezza e al Controllo del Vicinato promosso a Gallarate dalla Polizia Locale e dall’amministrazione comunale.
L’iniziativa, dal titolo “La sicurezza passa dal vicinato – quattro tappe per una comunità più sicura”, prevede quattro appuntamenti nei quartieri della città. Durante le serate saranno affrontati temi pratici: che cos’è il Controllo del Vicinato, come comportarsi, cosa e come segnalare, come aderire all’iniziativa e come utilizzare i gruppi di comunicazione.
Il primo incontro è in programma martedì 8 settembre alle 20.30 nel quartiere Sciarè, nella palestra dell’oratorio di via Carlo Cattaneo 25. Seguiranno gli appuntamenti del 15 settembre a Cascinetta, all’oratorio di via Don Frippo 11; del 22 settembre a Moriggia, all’oratorio di via Gramsci 95; e del 29 settembre ad Arnate, all’oratorio Don Bosco di via XXII Marzo 44. Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30.
Alle serate interverranno Alfonso Castellone, vicepresidente dell’Associazione Controllo del Vicinato; Marco Trani, comandante della Polizia Locale di Gallarate; Giovanni Langella, vice commissario della Polizia Locale; e Germano Dall’Igna, assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile.
Gli incontri sono a ingresso libero e aperti a tutta la cittadinanza. Per ulteriori informazioni sul Controllo del Vicinato è possibile rivolgersi alla Polizia Locale di Gallarate all’indirizzo polizialocale@comune.gallarate.va.it.
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