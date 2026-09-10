Al via i lavori di consolidamento per il versante del Molino del Trotto
A Solbiate con Cagno prendono il via i nuovi interventi per la stabilizzazione definitiva del versante interessato dallo smottamento dell'agosto 2025 senza alcuna chiusura della viabilità
Partirà nei prossimi giorni il secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza del versante franoso nella zona del Molino del Trotto, a Solbiate con Cagno, al confine con Malnate all’imbocco della Valle del Lanza. L’intervento punta alla stabilizzazione definitiva dell’area dopo lo smottamento che nell’agosto del 2025 aveva provocato il cedimento della sede stradale, portando alla chiusura del tratto per diversi mesi e alla successiva riapertura a viabilità ridotta.
La prima fase del cantiere ha permesso di consolidare la porzione più critica del versante attraverso opere strutturali necessarie a garantire la tenuta della strada e dell’intera area circostante. Questa fase preliminare ha consentito la riapertura della circolazione, avvenuta nei mesi scorsi attraverso un’ordinanza firmata dal sindaco Federico Broggi, pur con il divieto di transito per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate e con il limite di velocità fissato a 30 chilometri orari.
Nessun costo per le casse comunali
Il secondo lotto completetà il piano d’opera con ulteriori interventi di consolidamento e stabilizzazione per la protezione idrogeologica del comparto. Il progetto è frutto di una collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la società Terna, che si occuperà di realizzare i lavori sostenendone integralmente i costi. Per le casse del Comune di Solbiate con Cagno l’opera sarà dunque a costo zero.
Viabilità regolare durante i lavori
Durante il cantiere la circolazione lungo la strada del Molino del Trotto non subirà interruzioni. I lavori interesseranno infatti unicamente la scarpata e il versante franoso senza occupare la sede stradale, che rimarrà sempre percorribile nel rispetto delle limitazioni di massa e di velocità già in vigore.
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