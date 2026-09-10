Al via il Festival del Racconto del Premio Chiara: diciannove appuntamenti tra Varesotto e Lugano

Diciannove appuntamenti, sei cittadine, 14 enti sostenitori. Sono i numeri del Festival del Racconto che dal 2006 è collegato al Premio Chiara ( giunto alla 38esima edizione), presentato in Sala Morselli nella Biblioteca comunale di Varese dagli Amici del Premio. Tra i comuni la new entry Venegono Superiore, che va ad aggiungersi a Varese, Luino, Azzate, Gallarate e Lugano, mentre il sostegno arriva da Regione Lombardia, Repubblica e Cantone Ticino, Provincia di Varese, Comune di Varese, Comune di Luino, Camera di Commercio di Varese, Comunità di lavoro Regio Insubrica, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Università degli Studi dell’Insubria.

Il ricordo di Bambi Lazzati e la nuova casa in biblioteca

Ad aprire la conferenza di presentazione, la prima ospitata negli spazi della biblioteca civica di Varese, è stato il rappresentante del Premio Chiara Salvatore Consolo, che ha innanzitutto ripercorso la rete di enti che sostengono la manifestazione, sottolineando come il premio non sia soltanto un concorso letterario, ma un vero e proprio appuntamento culturale per il territorio, capace di mettere in relazione Varese con la Svizzera italiana.

Prima di entrare nel dettaglio del programma, Consolo ha voluto dedicare un pensiero a Bambi Lazzati, scomparsa lo scorso anno, che è stata non solo direttrice ma anche anima organizzativa e costruttrice nel tempo delle relazioni che hanno fatto crescere il premio. «Il modo migliore per ricordarla — ha detto Consolo — è continuare a fare quello in cui lei credeva, cioè portare le persone intorno ai libri, alla storia, alla cultura, mantenendo il premio sempre aperto e capace di guardare al futuro e all’innovazione». Consolo ha colto l’occasione per annunciare che l’associazione Amici di Piero Chiara ha da qualche mese una nuova sede, proprio all’interno della biblioteca civica, dove si trova ora anche l’ufficio operativo della manifestazione.

L’assessore alla Cultura del Comune di Varese, Enzo La Forgia, ha precisato che si tratta, in realtà, di una sistemazione temporanea: nella convenzione siglata tra Comune e associazione si prevede infatti che la struttura organizzativa del Premio Chiara resti legata all’attività della biblioteca, in vista di un trasferimento nel futuro polo culturale dell’ex Caserma Garibaldi, che ospiterà anche uno spazio dedicato all’associazione, una volta entrato a pieno regime.

I saluti istituzionali

Tra i saluti istituzionali è stata letta la lettera inviata dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Nel messaggio, Fontana ha definito il Premio Chiara «una realtà culturale profondamente legata a Varese e alla Lombardia e allo stesso tempo capace di guardare oltre i propri confini», ricordando come il 2026 coincida con il quarantennale della scomparsa di Piero Chiara, morto il 31 dicembre 1986. Nel testo il presidente ha sottolineato anche il valore dell’iniziativa in un’epoca di comunicazione sempre più veloce e frammentata: «Iniziative come la vostra ci ricordano quanto siano ancora fondamentali le storie».

Ha portato il saluto della Regione anche il consigliere Giuseppe Licata (Forza Italia), che ha definito il Premio Chiara «uno degli eventi culturali più importanti di Varese, forse della provincia di Varese», capace di unire passato e presente e di rappresentare, ha aggiunto, un possibile trampolino di lancio per i giovani scrittori.

Spazio anche al sindaco di Venegono Superiore, Walter Lorenzin, comune che debutta quest’anno nel programma del Premio Chiara con un evento in calendario a novembre. Lorenzin ha parlato di «un motivo di orgoglio, anzi un vanto» per l’amministrazione, sottolineando come l’apertura della rassegna ai comuni della provincia rappresenti un’estensione naturale del festival.

Gli eventi presentati da Cesare Chiericati

A introdurre alcuni degli appuntamenti in programma è stato Cesare Chiericati degli Amici del Premio Chiara, che ha ribadito la caratteristica transfrontaliera del Premio Chiara, unica in Italia, definendolo un premio capace di mettersi in gioco nel dialogo con il territorio insubrico, che riunisce oltre due milioni e mezzo di persone tra Italia e Svizzera.

Tra gli appuntamenti, la presentazione della pubblicazione di una raccolta di scritti di Piero Chiara “Carissima Italia che stai scomparendo” (Aragno), curata da Francesca Boldrini insieme a Tiziana Zanetti, Enrico Rizzi, Michele Brambilla e Giuseppe Battarino, una raccolta di pezzi non narrativi ma quasi di piccoli saggi sull’ambiente, sulla situazione delle città e sul nuovo che avanzava, spesso distruggendo. Chiericati ha inoltre annunciato la riscoperta di Carlo Linati, scrittore tra Otto e Novecento caduto nell’oblio negli ultimi decenni, grazie al lavoro di Mauro Novelli, docente di letteratura all’Università Statale di Milano, e di Mario Chiodetti, che stanno curando la ripubblicazione della raccolta di racconti inediti La giornata del rinfaccio (GaEle).

«Il Premio Chiara è ormai un patrimonio della città»

L’assessore Enzo La Forgia ha voluto sottolineare il significato della 38ª edizione: una longevità, ha spiegato, «di gran lunga superiore alla durata della vita di ogni amministrazione». Un dato tutt’altro che scontato, ha proseguito l’assessore, perché testimonia come ormai il Premio Chiara sia un patrimonio della città, che deve poter continuare a vivere a prescindere dalle persone che di volta in volta si succedono al governo cittadino, regionale o di qualunque altra istituzione. Un patrimonio, ha concluso La Forgia, a cui si augura lunga vita.

Il programma: gli appuntamenti da settembre a dicembre, con appendice a gennaio 2027

Il calendario si apre domenica 20 settembre (ore 16) alla Sala Montanari di Varese con la festa del racconto, giornata dedicata ai concorsi per i giovani: l’incontro con i venticinque finalisti del Premio Chiara Giovani e le finali delle due novità dell’edizione, il Premio Chiara “12-14” e “Una voce per Piero Chiara”, concorso podcast dedicato alla lettura e interpretazione dei racconti di Chiara.

Domenica 27 settembre (ore 20), sempre alla Sala Montanari, lo spettacolo Felice Musazzi, dal fronte al palco, di e con Francesco Pellicini, in collaborazione con il Festival dei Laghi Lombardi.

Sabato 3 ottobre (ore 17) al Castello di Masnago si presenta il volume antologico Carissima Italia che stai scomparendo (Aragno), a cura di Francesca Boldrini, con Tiziana Zanetti, Enrico Rizzi, Michele Brambilla e Giuseppe Battarino.

Venerdì 9 ottobre (ore 17.30) a Villa Recalcati, Giorgio Gibertini presenta Cento domande a Dante e cento risposte (Efesto).

Domenica 11 ottobre (ore 17), sempre a Villa Recalcati, i racconti inediti di Carlo Linati ne La giornata del rinfaccio (GaEle), con Mauro Novelli, Mario Chiodetti e Cesare Chiericati.

Venerdì 16 ottobre (ore 18) alla Libreria Ubik di Varese, incontro con Luca Astone, vincitore del Premio Chiara Inediti.

Sabato 17 ottobre (ore 18) alla Biblioteca Cantonale di Lugano, i tre finalisti dialogano con Luca Saltini, Stefano Vassere e Vittorio Colombo.

Domenica 18 ottobre (ore 10.30) al Museo MAGA di Gallarate, incontro con i finalisti e Marta Morazzoni.

Domenica 18 ottobre (ore 17), momento clou della manifestazione: nella Sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese si tiene la cerimonia finale della 38ª edizione del Premio Chiara. I tre finalisti — Gianni Biondillo con La tempesta perfetta e altre storie (Guanda), Marco Malvaldi con L’uomo vestito d’arancione (Sellerio) e Francesca Scotti con La stagione delle case vuote (Hacca) — dialogano con Marta Morazzoni e Romano Oldrini, condotti da Claudia Donadoni. Lo spoglio dei voti della Giuria dei Lettori, a cura del notaio Nicoletta Borghi, proclamerà il vincitore. Nella stessa cerimonia verranno premiati anche i vincitori del Premio Chiara Giovani, dedicato quest’anno al tema “Gioco”, e del Premio Chiara Inediti, assegnato a Luca Astone per Il deposito delle metamorfosi, pubblicato da Copia Unica, che debutta come editore ufficiale del concorso.

Mercoledì 21 ottobre (ore 10.30) alla Sala Montanari, l’economista ed ex ministro Elsa Fornero incontra gli studenti varesini con Conoscere l’economia per scegliere meglio (Laterza).

Venerdì 30 ottobre (ore 18) a Palazzo Verbania di Luino, Lo Svizzionario, viaggio tra splendori, miserie e segreti dell’italiano in Svizzera.

Venerdì 6 novembre (ore 18) alla Sala Consiliare di Venegono Superiore, Andrea Fazioli presenta Una piccola cosa proibita (Guanda), storia nel mondo dei frontalieri.

Sabato 7 novembre (ore 11) al Castello di Masnago, Floriano Bodini, viaggio in Italia (Poliartes), con visita guidata alle opere custodite nel Castello.

Martedì 10 novembre (ore 21) al Cinema Castellani di Azzate, Francesco Costa, direttore de Il Post, presenta Come se ne esce (Mondadori).

Sabato 14 novembre (ore 11) alle Ville Ponti, nell’ambito degli Stati generali della scuola digitale, Giulia Bovassi affronta il tema dell’intelligenza artificiale con Attrazione digitale (Il Timone).

Venerdì 20 novembre (ore 18) a Villa Recalcati, Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere della Sera, presenta Le dieci parole tradite (Solferino).

Venerdì 27 novembre (ore 18), sempre a Villa Recalcati, La riscoperta del padre (D’Ettoris), una riflessione sulla paternità.

Venerdì 11 dicembre (ore 18) alla Sala Montanari di Varese, il “bis” varesino dell’incontro con Andrea Fazioli.

Venerdì 29 gennaio 2027 a Villa Toeplitz, il Seminario di studio su Piero Chiara a quarant’anni dalla scomparsa, in collaborazione con l’Università dell’Insubria, chiuderà le iniziative dedicate allo scrittore luinese.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.