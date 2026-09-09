Al via il Palio dei Rioni di Vedano Olona, una settimana di sfide e divertimento

È tutto pronto a Vedano Olona per il Palio dei Rioni, manifestazione che anche quest’anno porterà in paese sport, giochi, sfide e momenti di festa. Un programma articolato su più giornate, dal 12 al 20 settembre, coinvolgerà i diversi rioni in una serie di prove che metteranno alla prova abilità, spirito di squadra e voglia di divertirsi.

Si parte il 12 settembre

L’apertura ufficiale del Palio è fissata per sabato 12 settembre, con la cerimonia di riconsegna del palio da parte del rione vincitore dell’edizione 2025, la fiaccolata e l’accensione delle braci dei giochi.

Il ritrovo sarà alle 19 in piazza San Maurizio, da dove partirà il corteo. L’arrivo è previsto alle 20 in Piazzetta della Pace. Sarà questo il momento che darà ufficialmente il via alla manifestazione e alle sfide tra i rioni.

Basket al Parco Fara Forni

Il giorno successivo, domenica 13 settembre, spazio allo sport con il torneo di basket, in programma alle 15 al Parco Fara Forni. Una delle prime occasioni per i rioni di confrontarsi sul campo e conquistare punti preziosi in vista della classifica finale.

Lunedì 14 settembre, invece, è prevista alle 20.30 la benedizione della Croce della Passione, in programma in piazzale della Croce.

Il 19 settembre una giornata di giochi

Il Palio entrerà poi nel vivo sabato 19 settembre, con una giornata particolarmente ricca di appuntamenti.

Dalle 9 alle 12 è prevista la caccia al tesoro e trovarobe per le vie del paese, mentre alle 12.30 si terrà il passaggio della giuria che valuterà gli addobbi dei vari rioni. Nel pomeriggio sarà la volta della tradizionale corsa delle carriole, con partenza alle 16 dal Parco Fara Forni e arrivo al Centro Sociale Spech.

La giornata proseguirà dalle 18 alle 22 con le competizioni sportive: in programma il torneo di tennis-tavolo e quello di pallavolo, entrambi alla palestra Mario Porta, con food truck a fare da contorno alla serata.

Il gran finale domenica 20 settembre

La conclusione del Palio è prevista per domenica 20 settembre in concomitanza con la festa patronale di San Maurizio.

Dalle 15 alle 16 sarà protagonista la sfilata in costume a tema antico impero romano. A seguire, al Parco Spech, sono previsti spettacoli e giochi, fino al momento più atteso: la premiazione del rione vincitore del Palio 2026.

Gli organizzatori segnalano che, in caso di maltempo, alcuni eventi potranno subire variazioni di programma.

Qui la locandina con i dettagli del programma