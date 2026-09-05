Al via la 49ª Festa di Nizzolina: quattro giorni tra musica, cucina e solidarietà
L'evento organizzato da Generazione Nizz ETS al campo sportivo propone un ricco programma di spettacoli fino al 7 settembre. In vista del cinquantennario debutta anche il nuovo sito internet
Ha preso il via al campo sportivo di via Don Paolo Scazzosi la 49ª edizione della Festa di Nizzolina, la Sagra di Santa Maria Nascente organizzata dall’associazione Generazione Nizz ETS con il patrocinio del Comune di Marnate. La manifestazione, sostenuta dal lavoro di oltre cinquanta volontari tra cui diversi giovani, si è aperta con un’ampia partecipazione di pubblico nel corso della prima serata di musica latina.
In preparazione del traguardo della cinquantesima edizione previsto per il prossimo anno, gli organizzatori hanno lanciato il nuovo sito web ufficiale della festa. Piattaforma su cui è possibile consultare la storia dell’evento e il menù dello stand gastronomico, oltre a caricare e condividere le proprie fotografie scattate durante le serate.
Il programma proseguirà fino a lunedì 7 settembre. Nella serata di sabato 5 settembre, a partire dalle 19.00, è prevista la serata musicale “90TVB” dedicata alle hit degli anni Novanta. Domenica 6 settembre le iniziative prenderanno il via alle 10.00 con la Santa Messa, seguita dal pranzo comunitario delle 12.30 (su prenotazione). Nel pomeriggio, alle 17.00, si disputerà un torneo quadrangolare a cura dell’associazione Marnate – Gorla Calcio, a cui faranno seguito l’aperitivo con dj set alle 18.00 e lo spettacolo della cover band Explosion alle 21.00.
La giornata conclusiva di lunedì 7 settembre si aprirà alle 16.30 con il tradizionale rinfresco dedicato ai pensionati, seguito alle 21.00 dalla serata danzante con l’Orchestra Battaini e dal conclusivo spettacolo pirotecnico. Gli stand gastronomici aprono ogni sera alle 19.00 (il venerdì alle 19.30) e parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.
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