Al via la stagione 2026/2027 del Teatro di Varese: da martedì apre la biglietteria
Svelato il nuovo cartellone "Il battito delle emozioni": un ricco calendario tra concerti, grandi nomi della comicità, musical e la rassegna di prosa. Primi appuntamenti con Fabio De Luigi e Gianluca Gotto
Si scalda il motore del Teatro di Varese in vista dell’avvio della stagione 2026/2027. Da martedì apre ufficialmente la biglietteria fisica per l’acquisto dei tagliandi, mentre sul circuito online Ticketone sono già disponibili le prevendite per gran parte degli eventi in palinsesto. La nuova programmazione propone un cartellone multidisciplinare con il claim “Il battito delle emozioni”, spaziando dalla musica alla prosa, fino alla comicità, alla danza e alla divulgazione.
Il debutto è fissato per l’11 ottobre con Fabio De Luigi nel suo “BIOL – In Carne ed Ossa Tour”, seguito il 17 ottobre da Gianluca Gotto con “Questione di Karma”. Il calendario musicale vedrà poi il concerto per i vent’anni di carriera di Mario Biondi (5 novembre), l’esibizione dei Nomadi (22 gennaio) e l’appuntamento con Angelo Branduardi (14 maggio), accanto a serate tributo dedicate a Lucio Dalla e Franco Battiato.
Ampio spazio è riservato alla comicità con volti noti del settore tra cui Maccio Capatonda, Ale & Franz, Elio, Katia Follesa, Nino Frassica, Paolo Ruffini, Antonio Ornano e I Legnanesi, in scena ad aprile con lo spettacolo “Intelligenza Artigianale”. Non mancano i musical per famiglie come “Forza Venite Gente”, “A Christmas Carol” e “Belle e la Bestia”, insieme alla danza del Balletto di Milano con “Il Lago dei Cigni”.
In parallelo si snoderà la Stagione di Prosa curata in collaborazione con il Comune di Varese, intitolata “Una stagione per interrogarsi sul nostro tempo”. Un percorso di approfondimento guidato da giornalisti, saggisti e filosofi: tra i protagonisti figurano Pablo Trincia, Sigfrido Ranucci, Massimo Recalcati, Paolo Crepet e Umberto Galimberti.
Per informazioni su orari e acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi al contatto e-mail biglietteria@teatrodivarese.com o consultare il sito web ufficiale della struttura.
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