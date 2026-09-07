Al via la stagione culturale di Bodio Lomnago: primo appuntamento “Un Giro intorno al Lago Maggiore”

Dopo la pausa estiva, Bodio Lomnago si riaccende e riapre le porte della sua vita sociale e intellettuale. La Biblioteca Comunale “Antonio Zanoletti” di via Beltrami è pronta per l’avvio ufficiale della stagione autunnale 2026, promossa dall’Associazione Amici di Filippo in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale. Un cartellone ricco che nei prossimi mesi porterà in paese mostre fotografiche, esposizioni di ceramica e incontri letterari, confermando la biblioteca come punto di riferimento essenziale per l’aggregazione e la promozione del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre 2026 alle ore 21:00, ad ingresso libero. La serata inaugurale vedrà protagonista il libro “Un Giro intorno al Lago Maggiore”, firmato a quattro mani da Gigi Bellaria e Massimo Fidanza ed edito da Editoriale Delfino. L’opera, che ha già riscosso un notevole apprezzamento nelle diverse tappe presentate tra le province di Varese, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, propone un percorso di ben 540 chilometri che abbraccia Lombardia, Piemonte e Svizzera, unendo idealmente le due sponde del Verbano.

A guidare i lettori lungo questa camminata sono due autori legati da una profonda passione per la natura e il territorio. Gigi Bellaria, classe 1956, è un architetto laureatosi al Politecnico di Milano con specializzazione in bioarchitettura, esperto di medicina dell’habitat, domoterapia, facilitatore di Nature Therapy e tecnico nazionale di Nordic Walking oltre che istruttore CSEN-CONI. Massimo Fidanza, classe 1958, è un ex agente di commercio da sempre alla ricerca di stili di vita naturali per il raggiungimento del benessere psicofisico. I due autori, che avevano già firmato insieme nel 2022 il libro “I Sentieri del Ben-Essere” sempre per Editoriale Delfino.

“Un Giro intorno al Lago Maggiore” non è una semplice guida per escursionisti, ma un vero e proprio invito all’azione e alla riscoperta di sentieri poco noti o dimenticati. Pagine che intrecciano la bellezza naturalistica di un paesaggio caratterizzato da un microclima unico e fioriture spettacolari alla memoria storica del territorio, fatta di trincee della Grande Guerra, antiche mulattiere e storie di contrabbandieri. Gli autori promuovono la filosofia del camminare come autentico strumento di benessere e cura di sé, arricchita dalla calore dell’accoglienza locale incontrata lungo il tragitto.

Il volume si distingue anche per l’attenzione artigianale ai dettagli, con un originale angolo arrotondato pensato per facilitarne l’impugnatura durante i cammini. Durante la serata di venerdì, il pubblico potrà vivere un’esperienza ancora più immersiva grazie all’ascolto in anteprima di registrazioni sonore ambientali effettuate lungo il percorso.