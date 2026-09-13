Al volante di una Ferrari senza patente: multa da oltre 5mila euro a Luino

Guidava una Ferrari con targa svizzera, ma non aveva la patente. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Locale di Luino durante un controllo del territorio. Il conducente, fermato al volante della fiammante fuoriserie, ha mostrato evidenti segni di nervosismo alla richiesta dei documenti, sostenendo di aver lasciato la patente a casa. (foto generata con l’AI)

Una giustificazione che non ha convinto gli operatori, i quali hanno deciso di approfondire gli accertamenti. D’intesa con i colleghi del Centro di cooperazione di Chiasso, è emerso che il documento di guida era stato revocato diversi anni fa dalle autorità elvetiche.

Una violazione già sufficiente a mettere nei guai il conducente della supercar. Ma durante le verifiche gli agenti hanno rinvenuto anche una modica quantità di sostanza stupefacente all’interno dell’abitacolo. L’uomo è stato quindi sottoposto agli esami di rito per accertare l’eventuale guida sotto l’effetto di sostanze.

L’intervento si è concluso con l’immediata apposizione dei sigilli alla vettura, una sanzione superiore ai 5mila euro e la segnalazione alla Prefettura di Varese. L’esito delle analisi potrebbe comportare ulteriori conseguenze, anche penali, a carico del conducente.

Il controllo rientra nell’attività di presidio del territorio condotta dalla Polizia Locale di Luino, che negli ultimi mesi ha registrato un aumento delle violazioni più gravi. Dall’inizio dell’anno sono già sei le persone sorprese alla guida senza patente perché mai conseguita oppure revocata per condotte gravi.

Un dato che, secondo il comando, conferma l’efficacia del potenziamento dei controlli stradali e della loro capillarità. L’attività proseguirà con particolare attenzione ai comportamenti pericolosi alla guida.

In programma anche verifiche sulla regolarità tecnica dei veicoli, con particolare riguardo a ciclomotori e motocicli. L’obiettivo è accertare il rispetto delle norme sulle emissioni sonore, spesso motivo di disturbo e lamentele da parte dei cittadini.