Alla Biblioteca Bruna Brambilla di Varese ripartono gli incontri con gli autori: primo ospite Angela Borghi
Appuntamento mercoledì 23 settembre con la scrittrice varesina. Al centro dell’incontro il nuovo thriller psicologico ambientato sul Lago di Varese
Riprendono a Varese gli incontri con gli autori della Biblioteca “Bruna Brambilla”. Mercoledì 23 settembre 2026, alle 17.45, negli spazi dell’Istituto Anna Frank di via Carnia 155, sarà ospite Angela Borghi, autrice del nuovo giallo Fiori per la danza macabra. Al termine dell’incontro è previsto il tradizionale aperitivo offerto dai volontari Auser.
Un thriller tra arte, morte e ossessione
Il romanzo conduce il lettore in un piccolo borgo sul Lago di Varese, dove la dottoressa Teodolinda “Teo” Caretti, medico legale conosciuta come “la regina dei morti”, si trova a indagare sulla misteriosa morte di una giovane donna.
L’apparizione di una seconda vittima fa emergere l’ombra di un serial killer. Insieme al commissario Arno Brandstätter, Teo segue una serie di indizi inquietanti: i capelli rossi delle vittime, i fiori disposti intorno ai corpi e un dipinto preraffaellita di Ofelia. Sullo sfondo ci sono luoghi familiari al pubblico varesino, in una storia che si muove tra il territorio di Varese e Santa Caterina del Sasso.
Angela Borghi ospite della Biblioteca Bruna Brambilla
Medico internista, per trent’anni Angela Borghi ha lavorato in ospedale e oggi si dedica alle sue passioni, tra lettura, scrittura, corsa e restauro di vecchi mobili. Ha pubblicato racconti nelle antologie della serie Delitti di Lago e diversi romanzi. Vive a Buguggiate, dove è assessore alla Cultura.
L’incontro del 23 settembre segna dunque la ripresa degli appuntamenti con gli autori alla Biblioteca Bruna Brambilla e si concluderà con un momento conviviale curato dai volontari Auser.
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