Varese News

Varese Laghi

Alla Fiera di Varese premiati i vincitori del “Condominio Letterario” 2026

Oltre cinquanta opere da tutta Italia hanno partecipato alla seconda edizione del concorso dedicato alle storie e alla vita nei condomini. L’appuntamento tornerà nel 2027

Generico 14 Sep 2026

Dai romanzi ai racconti, fino ai manuali dedicati agli aspetti tecnici della vita condominiale. Domenica 13 settembre, negli spazi della Fiera di Varese alla Schiranna, si è svolta la premiazione della seconda edizione del “Condominio Letterario”. Il concorso, promosso dall’associazione Camera Condominiale Varese e dalla testata Benvenuti in Condominio, ha raccolto oltre cinquanta opere provenienti da tutta Italia. Al centro dell’iniziativa il condominio, raccontato non soltanto come luogo della quotidianità e dei possibili conflitti tra vicini, ma anche come spazio di relazioni, solidarietà e confronto.

La cerimonia è stata aperta dal vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Giacomo Cosentino. È intervenuta anche Jenny Santi, mentre Giulia Nicora e Stefania Cipolat hanno accompagnato il pubblico durante la presentazione dei finalisti e la proclamazione dei vincitori. Nicora, presidente della giuria, ha inoltre coordinato il lavoro di valutazione delle opere.

I vincitori dell’edizione 2026

Per la categoria romanzi editi è stata premiata l’opera collettiva La signora del terzo piano, pubblicata da Morellini Editore. Il riconoscimento per i romanzi inediti è andato ad Alfonso D’Agostino con Mosaico Ambrosiano.

Tra i racconti editi ha vinto Valentina Valente con Vicini di casa, inserito nell’antologia Raccontami una storia 2. Barbara Mazzoni si è invece aggiudicata la categoria racconti inediti con La repubblica del pianerottolo.

Nella sezione dedicata alle opere tecniche edite la giuria ha assegnato un premio ex aequo a Maria Mercedes Pisani, autrice di Diritto penale in condominio, pubblicato da H-mi Editore, e a Luca Santarelli per Manuale di sopravvivenza – Le soluzioni ai problemi ricorrenti, edito da Maggioli.

Il premio per le opere tecniche inedite è stato assegnato a Isidoro Tricarico con L’Italia in condominio. Una menzione d’onore è andata infine all’albo illustrato Il condominio tutto matto, pubblicato da Tomolo Edizioni.

Al termine della cerimonia Giulia Nicora, Andrea Leta e Gianluca Carullo hanno dato appuntamento alla prossima edizione, prevista nel 2027. La galleria fotografica della premiazione è disponibile sul sito di Benvenuti in Condominio.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.