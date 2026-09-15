Alla Fiera di Varese premiati i vincitori del “Condominio Letterario” 2026
Oltre cinquanta opere da tutta Italia hanno partecipato alla seconda edizione del concorso dedicato alle storie e alla vita nei condomini. L’appuntamento tornerà nel 2027
Dai romanzi ai racconti, fino ai manuali dedicati agli aspetti tecnici della vita condominiale. Domenica 13 settembre, negli spazi della Fiera di Varese alla Schiranna, si è svolta la premiazione della seconda edizione del “Condominio Letterario”. Il concorso, promosso dall’associazione Camera Condominiale Varese e dalla testata Benvenuti in Condominio, ha raccolto oltre cinquanta opere provenienti da tutta Italia. Al centro dell’iniziativa il condominio, raccontato non soltanto come luogo della quotidianità e dei possibili conflitti tra vicini, ma anche come spazio di relazioni, solidarietà e confronto.
La cerimonia è stata aperta dal vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Giacomo Cosentino. È intervenuta anche Jenny Santi, mentre Giulia Nicora e Stefania Cipolat hanno accompagnato il pubblico durante la presentazione dei finalisti e la proclamazione dei vincitori. Nicora, presidente della giuria, ha inoltre coordinato il lavoro di valutazione delle opere.
I vincitori dell’edizione 2026
Per la categoria romanzi editi è stata premiata l’opera collettiva La signora del terzo piano, pubblicata da Morellini Editore. Il riconoscimento per i romanzi inediti è andato ad Alfonso D’Agostino con Mosaico Ambrosiano.
Tra i racconti editi ha vinto Valentina Valente con Vicini di casa, inserito nell’antologia Raccontami una storia 2. Barbara Mazzoni si è invece aggiudicata la categoria racconti inediti con La repubblica del pianerottolo.
Nella sezione dedicata alle opere tecniche edite la giuria ha assegnato un premio ex aequo a Maria Mercedes Pisani, autrice di Diritto penale in condominio, pubblicato da H-mi Editore, e a Luca Santarelli per Manuale di sopravvivenza – Le soluzioni ai problemi ricorrenti, edito da Maggioli.
Il premio per le opere tecniche inedite è stato assegnato a Isidoro Tricarico con L’Italia in condominio. Una menzione d’onore è andata infine all’albo illustrato Il condominio tutto matto, pubblicato da Tomolo Edizioni.
Al termine della cerimonia Giulia Nicora, Andrea Leta e Gianluca Carullo hanno dato appuntamento alla prossima edizione, prevista nel 2027. La galleria fotografica della premiazione è disponibile sul sito di Benvenuti in Condominio.
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