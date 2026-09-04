“All’incontro in Provincia sull’istituto Zappa non sono stato invitato”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’ex presidente del Consiglio di Istituto che chiarisce il motivo della sua mancata presenza all’incontro che si è svolto nel pomeriggio del 3 settembre in Provincia sull’avvio dell’anno scolastico allo Zappa.

Alla cortese attenzione del Direttore

Responsabile di VareseNews

Gentile Direttore,

scrivo in riferimento all’articolo dal titolo “Niente doppi turni all’istituto Zappa di Saronno: almeno fino a dicembre”, pubblicato sul vostro sito in data 3 settembre 2026, a firma del giornalista A. T.

Nel testo, all’interno del paragrafo intitolato “Le assenze”, viene riportata la mia mancata partecipazione alla riunione istituzionale tenutasi il 3 settembre presso la Provincia di Varese, inserendola nel contesto delle assenze dei soggetti che si erano precedentemente espressi sulla vicenda.

In particolare, il testo recita:

«Nonostante l’invito, nessuno dei politici che nei giorni scorsi si erano espressi pubblicamente sulla vicenda si è presentato all’incontro. Assente anche l’ex presidente del Consiglio di Istituto che si era espresso in modo molto polemico contro l’ipotesi delle lezioni al pomeriggio.»

Desidero precisare che non ho mai ricevuto alcun invito, né formale né informale, a partecipare alla suddetta riunione.

La formulazione utilizzata nell’articolo, collocando la mia assenza immediatamente dopo il riferimento all’“invito”, induce pertanto il lettore a ritenere che io fossi stato invitato all’incontro e che abbia scelto volontariamente di non partecipare.

Tale ricostruzione non corrisponde al vero.

La mia mancata partecipazione non è stata infatti frutto di una scelta o di un rifiuto, ma della circostanza oggettiva di non essere stato invitato alla riunione.

Al contrario, proprio in considerazione del mio ruolo e del mio interesse attivo nella ricerca di una soluzione alla problematica relativa all’ipotesi dei doppi turni presso l’ITC Zappa, avevo personalmente richiesto agli enti competenti di essere invitato al confronto istituzionale, chiedendo altresì che alla riunione fossero coinvolti i membri del Consiglio di Istituto, quali rappresentanti della comunità scolastica direttamente interessata dalla vicenda. Tale richiesta era stata pertanto formulata non in un’ottica personale, bensì con l’obiettivo di favorire un confronto ampio e costruttivo e di contribuire concretamente alla ricerca di una soluzione.

Ritengo pertanto altresì fuorviante la qualificazione della mia precedente posizione come espressa in modo “molto polemico”. La mia posizione è stata ed è una posizione di merito, manifestata nell’ambito della mia attività e del mio impegno nella ricerca di una soluzione alla problematica che coinvolge gli studenti, le famiglie e il personale dell’Istituto.

Non intendo sottrarmi al confronto sul merito delle mie posizioni, che sono pronto a sostenere e motivare pubblicamente. Ritengo tuttavia fondamentale che tale confronto avvenga sulla base di una corretta rappresentazione dei fatti.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Vi chiedo formalmente di pubblicare la presente rettifica con la stessa evidenza e collocazione riservate all’articolo cui si riferisce, nei termini previsti dalla legge, dando atto che non ho ricevuto alcun invito alla riunione del 3 settembre e che, conseguentemente, la mia mancata partecipazione non può essere qualificata come un’assenza volontaria.

Resto a disposizione della redazione per fornire ogni elemento utile alla verifica di quanto sopra.

Cordiali saluti.

Ing. Maurizio Caccin