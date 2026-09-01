All’Insubria quasi 600 matricole per il primo giorno del semestre aperto di Medicina

Grandissima partecipazione questa mattina all’Università dell’Insubria per l’avvio del semestre aperto di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria.

Sono 596 gli immatricolati ad oggi, e se ne potrebbero aggiungere ancora una decina, e tutti hanno scelto di esserci: circa 400 studentesse e studenti a Varese, 50 a Como, nell’Aula Magna di via Valleggio collegata con Varese, e 150 online, per seguire le lezioni di Fisica e Biologia della prima giornata.

È stata la professoressa Francesca Rovera, presidente della Scuola di Medicina, a dare il benvenuto, portando il saluto dell’Ateneo, della magnifica Rettrice Maria Pierro e di Matteo Tozzi, presidente del corso di laurea in Medicina e chirurgia: «È sempre una grande emozione dare avvio a questo percorso di studi, perché la vostra è una scelta di vita. So che oggi i primi passi verso questa meravigliosa professione possono essere un po’ incerti, perché il semestre aperto non vi dà ancora la sicurezza di poter proseguire. Ma il mio augurio è che iniziate fin da oggi ad allenarvi per quella che potrà diventare la vostra professione di vita. State scegliendo un percorso, Medicina ma anche le professioni sanitarie, che vi porterà a difendere la vita in qualunque forma. Per questo vi chiedo di impegnarvi fin da subito. Noi, come Scuola di Medicina dell’Insubria, cercheremo di offrirvi non solo una solida formazione didattica e professionale, ma anche un’importante educazione sanitaria. Perché là fuori ci sono tanti pazienti che aspettano voi, professionisti della salute, qualunque sia l’indirizzo che sceglierete».

Ha aggiunto la professoressa Daniela Dalla Gasperina, delegata della Rettrice alla Didattica: «Voglio che sappiate che questo sarà sicuramente un periodo impegnativo: dovrete studiare, fare fatica, perché questo è quello che vi sarà chiesto. Ma non sarà un periodo perso, né se continuerete questo percorso né se dovrete cambiare strada. Sappiate che nessuno viene lasciato indietro: l’Ateneo, con tutti i suoi corsi, è pronto ad accogliervi e anche ad aiutarvi a fare delle scelte. È possibile anche che questo periodo possa essere un momento per guardarvi dentro, per decidere eventualmente di percorrere altre strade. Spero che l’Ateneo diventi la vostra casa».

Per l’anno accademico 2026/2027 i posti per studiare Medicina e chirurgia all’Insubria sono aumentati: sono 247, con un incremento del 12,3 per cento rispetto ai 220 dell’anno precedente; invariati i posti per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, che sono 21.

Il semestre aperto comprende i tre insegnamenti di Biologia, Chimica e propedeutica biochimica, Fisica, per un totale di 18 crediti formativi universitari. Tra le novità dell’edizione 2026 ci sono un numero maggiore di settimane di lezione e due appelli nazionali, in programma il 10 dicembre 2026 e l’11 gennaio 2027, entrambi alle ore 11. Gli esiti delle prove saranno pubblicati rispettivamente il 23 dicembre e il 20 gennaio. Inoltre, in caso di più tentativi per la stessa prova, ai fini della graduatoria viene considerato automaticamente il voto più alto conseguito.

Tutte le lezioni del semestre aperto all’Insubria potranno essere seguite anche dall’Aula Magna di via Valleggio a Como, collegata in videoconferenza con la sede principale di Varese. Le lezioni saranno così fruibili anche in presenza nella sede comasca, con il supporto di un tutor disciplinare a disposizione degli studenti.

Per chi non dovesse ottenere un posto per proseguire in Medicina o Odontoiatria, il semestre aperto prevede la possibilità di proseguire gli studi in uno dei cosiddetti corsi affini. All’Insubria sono previsti Biotecnologie, Scienze biologiche, Educazione professionale, Infermieristica, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e Tecniche di laboratorio biomedico, ma anche il nuovissimo corso di Farmacia avviato Como. I crediti acquisiti durante il semestre aperto potranno essere riconosciuti nel corso affine.