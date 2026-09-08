Varese News

Università

All’Università dell’Insubria quattro nuovi corsi dedicati all’insegnamento delle lingue

I percorsi riguardano inglese, francese, tedesco e spagnolo e approfondiscono glottodidattica, letterature e comunicazione interculturale. Le lezioni si terranno da novembre 2026 a maggio 2027, prevalentemente online

Generico 07 Sep 2026

L’Università degli Studi dell’Insubria ha aperto le iscrizioni a quattro nuovi corsi di perfezionamento dedicati alla glottodidattica, alle letterature e alla comunicazione interculturale, con percorsi specifici per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione del Territorio e si rivolge a docenti in servizio, futuri insegnanti, professionisti della formazione linguistica e a quanti operano nell’ambito della mediazione interculturale.

I corsi nascono dall’esigenza di rispondere a un panorama educativo nel quale l’insegnamento delle lingue straniere richiede un’integrazione sempre più stretta tra competenze linguistiche, letterarie e interculturali. Durante le lezioni saranno affrontati aspetti teorici e metodologici legati alla storia della letteratura, alla critica letteraria, alle tecniche di analisi del testo e alla traduzione, con l’obiettivo di sviluppare competenze avanzate nella lettura, nell’interpretazione e nella didattizzazione dei testi letterari in lingua straniera.

I quattro percorsi, diretti dal professor Paolo Nitti, si svolgeranno da novembre 2026 a maggio 2027 in modalità mista, con 168 ore online e 12 ore in presenza a Varese.

Per l’accesso è richiesta una laurea triennale e una conoscenza della lingua italiana almeno di livello C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Le immatricolazioni apriranno nel mese di settembre.

Per informazioni sui singoli percorsi, sui programmi e sulle modalità di iscrizione:

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.