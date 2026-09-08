All’Università dell’Insubria quattro nuovi corsi dedicati all’insegnamento delle lingue

L’Università degli Studi dell’Insubria ha aperto le iscrizioni a quattro nuovi corsi di perfezionamento dedicati alla glottodidattica, alle letterature e alla comunicazione interculturale, con percorsi specifici per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione del Territorio e si rivolge a docenti in servizio, futuri insegnanti, professionisti della formazione linguistica e a quanti operano nell’ambito della mediazione interculturale.

I corsi nascono dall’esigenza di rispondere a un panorama educativo nel quale l’insegnamento delle lingue straniere richiede un’integrazione sempre più stretta tra competenze linguistiche, letterarie e interculturali. Durante le lezioni saranno affrontati aspetti teorici e metodologici legati alla storia della letteratura, alla critica letteraria, alle tecniche di analisi del testo e alla traduzione, con l’obiettivo di sviluppare competenze avanzate nella lettura, nell’interpretazione e nella didattizzazione dei testi letterari in lingua straniera.

I quattro percorsi, diretti dal professor Paolo Nitti, si svolgeranno da novembre 2026 a maggio 2027 in modalità mista, con 168 ore online e 12 ore in presenza a Varese.

Per l’accesso è richiesta una laurea triennale e una conoscenza della lingua italiana almeno di livello C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Le immatricolazioni apriranno nel mese di settembre.

Per informazioni sui singoli percorsi, sui programmi e sulle modalità di iscrizione: