Ambiente, salute e benessere: a settembre continuano gli appuntamenti del Comune di Varese tra la Cintura Verde Sud e il lago

Proseguono anche nel mese di settembre le attività promosse dal Comune di Varese per far conoscere e valorizzare il patrimonio naturale cittadino. Il ricco programma di appuntamenti unisce gli itinerari dedicati alla scoperta del PLIS Cintura Verde Sud con la rassegna “Estate al Lago 2026”, mettendo al centro sostenibilità, biodiversità, corretti stili di vita e prevenzione.

«Il mese di settembre esprime appieno il valore di queste rassegne, capaci di connettere la tutela del nostro patrimonio naturale con la salute e il benessere dei cittadini – dichiara Nicoletta San Martino, assessora alla Tutela ambientale del Comune di Varese –. Attraverso questo fitto calendario di appuntamenti gratuiti vogliamo offrire ai varesini occasioni concrete per vivere e comprendere l’ambiente che li circonda. La collaborazione con enti scientifici, istituzioni e associazioni dimostra che fare rete è la chiave per trasformare il Parco Zanzi, la Schiranna e le nostre aree protette in veri laboratori di educazione ambientale».

Le iniziative vedono il supporto di naturalisti e Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), oltre alla sinergia con la Rete Lago di Varese e Comabbio, la Società Astronomica “G.V. Schiaparelli”, l’associazione Nepal nel Cuore ODV e il Tavolo Varese BiodiverCity.

Il calendario degli appuntamenti

Sabato 12 settembre (ore 09:15 – 12:30): passeggiata naturalistica nel PLIS Cintura Verde Sud riservata al monitoraggio dell’avifauna e della fauna locale, guidata dal Gruppo Insubrico di Ornitologia con ritrovo al Porticciolo (iscrizione obbligatoria online).

Domenica 13 settembre: al mattino il Centro Congressi Ville Ponti ospiterà il Convegno annuale sui risultati del settimo anno di AQST per il risanamento del Lago di Varese. Dalle ore 15:00, al Parco Zanzi della Schiranna, “Estate al Lago” proporrà laboratori per bambini ed attività di Clean Up.

Domenica 20 settembre: in concomitanza con la gara sportiva Run for Lake Varese, la Schiranna ospiterà una mattinata di benessere con una sessione di yoga e campane tibetane promossa da Nepal nel Cuore ODV (prenotazione online).

Sabato 26 settembre: camminata storico-naturalistica lungo i sentieri del PLIS alla scoperta delle vie dell’acqua, dei fontanili e dei rami idrici dei quartieri meridionali, in collaborazione con i Consigli di Quartiere 3, 4 e 10.

Per dettagli e contatti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tutela Ambientale via email all’indirizzo tutela.ambientale@comune.varese.it.