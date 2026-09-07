Anche Ceriano Laghetto nell’almanacco del calcio popolare italiano con la Frazione Calcistica Dal Pozzo
La realtà nata nel 2015 alle porte di Saronno è tra le protagoniste di "Popolarissimo", il nuovo volume edito da Cronache Ribelli. Dalle difficoltà iniziali con i Daspo e la perdita del campo alla vittoria in Terza Categoria, fino alla nascita della palestra popolare
C’è anche una storia del nostro territorio tra le pagine di “Popolarissimo. Almanacco del calcio popolare in Italia”, il nuovo libro curato da Filippo Fenech ed edito da Cronache Ribelli. Tra le tante realtà distribuite lungo la Penisola trova infatti spazio la Frazione Calcistica Dal Pozzo, squadra nata nel maggio del 2015 nella frazione di Ceriano Laghetto, al confine tra il Saronnese e la Brianza.
L’avventura prende il via dalla spinta dei “Masnada Ultras”, tifosi della locale formazione amatoriale che decisero di fondare una nuova società autogestita dal basso per iscriversi ai tornei FIGC. Un modello basato sull’autotassazione di atleti e sostenitori e su feste sociali per sostenere le spese, il cui esordio fu tutt’altro che semplice: le prime giornate di vita del club vennero infatti segnate da ben 17 Daspo e dalla revoca dell’impianto sportivo di casa.
Superato l’impatto iniziale, la società si è consolidata negli anni raggiungendo traguardi sportivi di rilievo, tra cui la finale di Coppa Lombardia nel 2019 e la vittoria del campionato di Terza Categoria nella stagione 2022/23.
Nel corso della pandemia il progetto si è allargato con la nascita di una palestra popolare – inserita nella rete che comprende anche realtà come la Gagarin di Busto Arsizio, l’Angolo Rosso di Fino Mornasco e la Volpe Rossa di Lonate Ceppino – e con l’avvio della squadra a 7 nel CSI. Attualmente impegnata per il terzo anno consecutivo nel campionato di Seconda Categoria, la Frazione Calcistica Dal Pozzo punta ora al radicamento in un centro sportivo proprio e all’avvio del settore giovanile.
La Frazione Calcistica Dal Pozzo sui social – Facebook e Instagram
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