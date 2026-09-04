Anche il Circolo di Casbeno protagonista di Casbeno Insieme 2026

Il rione varesino di Casbeno si prepara a fare festa: torna l’atteso appuntamento con “Casbeno Insieme“, giunto alla sua 26ª edizione.

Ma nei giorni di festa, venerdì 4 e sabato 5 settembre, anche il Circolo di Casbeno, oltre agli spazi dell’oratorio, diventerà il punto di incontro per la comunità con un ricco programma che unisce ottima cucina, mercatini locali e grande musica dal vivo. Negli spazi del Circolo, infatti, nelle sere dalle 19 alle 23, sarà attivo un banco gastronomico, pronto a deliziare i partecipanti con piatti tipici e specialità culinarie. Un richiamo d’eccellenza alla convivialità e alla tradizione locale, simboleggiata anche dalla storica cantina del Circolo e dalle sue maestose botti di legno destinate alla conservazione del vino.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno passeggiare tra nuove esposizioni allestite per l’occasione: Bancarelle varie con artigianato e oggettistica, prodotti agricoli freschi e di stagione, portando in piazza i sapori autentici del territorio. Mentre uno spazio speciale dedicato ai Libri di Varese, ideale per gli amanti della lettura e per chi desidera approfondire la storia, i racconti e le bellezze della nostra terra.

Ma non mancherà anche una specifica colonna sonora, interamente live, con due appuntamenti imperdibili:

Venerdì 4 Settembre: Apertura dei concerti con una coinvolgente esibizione acustica dal vivo, che vedrà protagonista un affiatato duo di chitarra e voce per iniziare il weekend con il giusto ritmo. Sabato 5 Settembre: Grande serata all’aperto in compagnia di Fabio Baroni. Una performance sotto le stelle, accompagnata da musica dal vivo e pianoforte.