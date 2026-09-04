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Anche il Circolo di Casbeno protagonista di Casbeno Insieme 2026

Nei giorni della festa, venerdì 4 e sabato 5 settembre, anche il Circolo di Casbeno, oltre agli spazi dell'oratorio, diventerà il punto di incontro per la comunità con un ricco programma che unisce ottima cucina

Circolo di Casbeno

Il rione varesino di Casbeno si prepara a fare festa: torna l’atteso appuntamento con Casbeno Insieme, giunto alla sua 26ª edizione.

Ma nei giorni di festa, venerdì 4 e sabato 5 settembre, anche il Circolo di Casbeno, oltre agli spazi dell’oratorio, diventerà il punto di incontro per la comunità con un ricco programma che unisce ottima cucina, mercatini locali e grande musica dal vivo. Negli spazi del Circolo, infatti, nelle sere dalle 19 alle 23, sarà attivo un banco gastronomico, pronto a deliziare i partecipanti con piatti tipici e specialità culinarie. Un richiamo d’eccellenza alla convivialità e alla tradizione locale, simboleggiata anche dalla storica cantina del Circolo e dalle sue maestose botti di legno destinate alla conservazione del vino.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno passeggiare tra nuove esposizioni allestite per l’occasione: Bancarelle varie con artigianato e oggettistica, prodotti agricoli freschi e di stagione, portando in piazza i sapori autentici del territorio. Mentre uno spazio speciale dedicato ai Libri di Varese, ideale per gli amanti della lettura e per chi desidera approfondire la storia, i racconti e le bellezze della nostra terra.

Ma non mancherà anche una specifica colonna sonora, interamente live, con due appuntamenti imperdibili:

Venerdì 4 Settembre: Apertura dei concerti con una coinvolgente esibizione acustica dal vivo, che vedrà protagonista un affiatato duo di chitarra e voce per iniziare il weekend con il giusto ritmo. Sabato 5 Settembre: Grande serata all’aperto in compagnia di Fabio Baroni. Una performance sotto le stelle, accompagnata da musica dal vivo e pianoforte.

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Pubblicato il 04 Settembre 2026
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