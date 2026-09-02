Antichi Organi fa tappa a Besozzo: concerto con Davide Pozzi e Mascoulisse Quartet

Sabato 5 settembre la Chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio ospita la musica d’organo e ottoni per la 46esima stagione della rassegna

La rassegna Antichi Organi fa tappa a Besozzo per il nuovo appuntamento della sua 46^ stagione. Sabato 5 settembre, alle ore 21, la Chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio ospiterà il concerto che vedrà protagonisti l’organista Davide Pozzi e il quartetto di tromboni Mascoulisse Quartet. Per l’occasione, i musicisti si esibiranno sullo storico strumento realizzato dalla ditta Mascioni & Figli di Cuvio nel 1884.

Il programma musicale della serata propone una selezione di brani sacri e lirici firmati da celebri compositori come Gioacchino Rossini, Franz Schubert, Saverio Mercadante, Giovanni Gabrieli, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e Polibio Fumagalli. L’intreccio tra il timbro dell’organo e il suono degli ottoni offrirà una prospettiva sonora unica all’interno dello spazio sacro della chiesa besozzese.

I protagonisti dell’evento vantano una solida carriera artistica. Davide Pozzi è docente di Clavicembalo al Conservatorio di Bari e vanta un’ampia attività concertistica e discografica internazionale dedicata al repertorio barocco. Il Mascoulisse Quartet, nato nel 2006 e formato da Stefano Belotti, Alberto Pedretti, Fabio De Cataldo e Antonio Mascherpa, ha all’attivo oltre 650 concerti in Italia e all’estero.

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutti fino a esaurimento dei posti disponibili. La Chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio si trova nel centro storico di Besozzo. Tutte le informazioni dettagliate sulla rassegna sono consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.