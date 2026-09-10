Approvazione del Pgt a Varese, la Lega attacca la Giunta: “Piano in ritardo, ideologico e senza confronto”

Forte presa di posizione della segreteria cittadina della Lega a seguito dell’adozione del Piano di Governo del Territorio (Pgt) da parte del Consiglio Comunale di Varese. Il partito di opposizione contesta duramente sia l’impianto politico dello strumento urbanistico, definito “fumoso e ideologico”, sia le modalità che hanno portato al voto favorevole da parte dei soli gruppi di maggioranza.

Secondo la nota diffusa dal Carroccio, l’approvazione del documento giunge con quattro anni di ritardo rispetto alle scadenze fissate nel programma elettorale della giunta Galimberti, che ne prevedeva il completamento entro l’autunno del 2022. La Lega critica in particolare la gestione dei tempi nella fase finale dell’iter, lamentando la mancata concessione di un proroga per l’esame degli atti e la convocazione della seduta consiliare di domenica mattina.

Tra i principali elementi di criticità evidenziati dalla forza di minoranza:

Mancato coinvolgimento delle opposizioni: la Lega denuncia l’assenza di un reale spazio di dibattito e di accoglimento delle proposte avanzate dai banchi della minoranza.

Profili di rischio legale: vengono segnalate perplessità espresse da operatori del settore tecnico e immobiliare circa l’impostazione di alcune scelte contenute nel piano, ritenute suscettibili di futuri ricorsi amministrativi.

Giudizio sull’operato politico: la segreteria leghista sottolinea come la compattezza dimostrata dal centrosinistra sia il risultato di un appiattimento interno sulle decisioni della giunta, a fronte di un’opposizione che rivendica la propria pluralità di idee e la rappresentanza delle istanze inascoltate della città.

La Lega conclude il proprio intervento accusando l’amministrazione comunale di affidarsi esclusivamente alla propaganda per nascondere le criticità del territorio, preannunciando battaglia nelle successive fasi del percorso urbanistico.