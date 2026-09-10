Varese
“Apriamo alla bellezza”: a Biumo Superiore il concerto tra violoncello e chitarra di Italia Nostra
Sabato 12 settembre nella chiesa di San Giorgio andrà in scena l’esibizione del progetto Paul Minetti con Tobia Scarpolini e Matteo Giudici. L’evento rientra nel ciclo autunnale promosso dall’associazione a sostegno del patrimonio cittadino
Entra nel vivo la programmazione autunno 2026 del ciclo “Apriamo alla bellezza”, promosso dalla sezione di Varese di Italia Nostra in collaborazione con le parrocchie di San Giorgio e San Vittore M. e con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Il primo appuntamento della stagione è fissato per sabato 12 settembre alle ore 21:00 presso la chiesa di San Giorgio a Biumo Superiore.
La serata, intitolata “ACQUA | concerto Paul Minetti”, proporrà il programma musicale “Dal grembo al mare” con la direzione artistica del varesino Tobia Scarpolini. Sul palco si esibiranno Tobia Scarpolini — primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica di Milano, qui impegnato anche come polistrumentista a percussioni, live electronics e synth — e il chitarrista, compositore e docente Matteo Giudici.
La scaletta si preannuncia come un percorso di contaminazione sonora libero da barriere di genere, spaziando da brani di autori contemporanei come Massive Attack (Teardrop) e Simon & Garfunkel (Scarborough Fair), a composizioni rock dei prog-pionieri Emerson, Lake & Palmer (The Sage), fino a pezzi originali firmati dagli stessi Giudici, Scarpolini e dal progetto Paul Minetti (S’ode ancora il mare, Ego sum vitis, Una giga, Fantango, Calipso). L’iniziativa si inserisce nel progetto di valorizzazione dei beni storici e artistici della città che coinvolge la chiesa di San Giorgio a Biumo e la chiesa di Sant’Antonio alla Motta.
Per chi raggiungerà il colle di Biumo Superiore in auto sarà disponibile il parcheggio interno al Parco di Ville Ponti. L’ingresso al concerto è a offerta libera (tramite contanti, POS o bonifico) a sostegno delle attività dell’associazione.