Archivi, interviste e “maestre dei fiori”: gli studenti raccontano la Festa di San Tito a Casorate Sempione



La Festa di San Tito raccontata attraverso le voci di chi la prepara, i documenti conservati negli archivi e i ricordi degli abitanti di Casorate Sempione. È il lavoro realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Toscanini insieme al professor Salvatore D’Amora, che hanno trasformato una ricerca storica in un podcast dedicato a una delle tradizioni più importanti del paese.

A raccontare il progetto ai microfoni di Radio Materia, durante la trasmissione “Chi l’avrebbe mai detto”, sono stati il professor D’Amora e gli studenti Emanuele Paternuosto e Olivia Barbera. Con loro hanno lavorato anche i compagni Noel, Francesca, Giovanni, Sara, Giulia, Sergio e Nicolò.

Dai documenti d’archivio alle voci di Casorate Sempione

Il progetto è nato come attività extracurricolare e ha impegnato i ragazzi due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il giovedì, per due ore. Un lavoro da conciliare con lezioni, compiti e attività sportive, organizzato inizialmente attraverso piccoli gruppi incaricati di raccogliere e analizzare il materiale.

Gli studenti hanno lavorato sulle fonti primarie, consultando documenti d’archivio e il Liber Chronicus di don Mariani, fondatore della festa, per poi confrontare queste testimonianze con libri di storia locale, articoli di giornale pubblicati tra il 1976 e il 2016 e materiali trovati online. La ricerca ha permesso ai ragazzi di andare alle origini della Festa di San Tito, nata nel 1926 in un paese attraversato, come il resto d’Italia, da profonde divisioni sociali e politiche. La celebrazione rappresentò anche un’occasione per riunire la comunità attorno a un momento condiviso.

Le “maestre dei fiori” entrano nel podcast

Alla ricerca sui documenti si è aggiunto un secondo elemento: la storia orale. L’idea è arrivata da Olivia Barbera mentre partecipava alla preparazione dei tradizionali fiori realizzati dai volontari per addobbare il paese. Da quell’esperienza è nata la proposta di raccogliere direttamente le testimonianze degli abitanti e delle “maestre dei fiori”, depositarie di tecniche, ricordi e racconti tramandati nel corso degli anni. Le interviste sul campo sono così diventate parte integrante del podcast, affiancando le fonti scritte e permettendo agli studenti di confrontarsi con una memoria che non sempre trova spazio nei documenti ufficiali.

Milioni di fiori per una festa che torna ogni dieci anni

Protagonisti inevitabili del racconto sono i milioni di fiori realizzati a mano dai volontari e utilizzati per trasformare le vie e i rioni di Casorate Sempione in occasione della festa decennale. Dietro agli addobbi c’è un lungo lavoro collettivo che coinvolge generazioni diverse e che rappresenta uno degli aspetti più riconoscibili della Festa di San Tito. Proprio questa partecipazione ha portato gli studenti ad approfondire non soltanto la storia della manifestazione, ma anche il suo valore sociale. Il podcast racconta quindi una festa, ma allo stesso tempo prova a spiegare cosa accade a una comunità quando centinaia di persone lavorano insieme per uno stesso obiettivo.

Un archivio digitale costruito dagli studenti

Anche la realizzazione delle puntate è stata un lavoro collettivo. Gli studenti hanno scritto i testi al computer, collaborato con il professor D’Amora alla stesura e alla revisione e incrociato le diverse mansioni durante il percorso. Il risultato va oltre l’esperienza scolastica. Il podcast diventa infatti un piccolo archivio digitale nel quale documenti, giornali e libri dialogano con le testimonianze di chi la Festa di San Tito l’ha vissuta e continua a costruirla.

Un modo per conservare una parte della memoria di Casorate Sempione e, soprattutto, renderla accessibile alle generazioni che verranno.

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