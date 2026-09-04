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“Armonie cromatiche per racconti onirici”: Paolo Bonetto in mostra al Monastero di Cairate

Dal 5 al 20 settembre il Monastero di Cairate ospita la mostra personale dell’artista Paolo Bonetto. Inaugurazione sabato alle 15.30, ingresso libero

Generico 31 Aug 2026
Mostre

Il Monastero di Cairate apre ancora le sue porte all’arte contemporanea con la mostra personale di Paolo Bonetto, intitolata “Armonie cromatiche per racconti onirici”.

L’esposizione sarà visitabile dal 5 al 20 settembre negli spazi del Monastero, in piazza Giardino delle Badesse, angolo via Pontida, a Cairate.

La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di Cairate e della Pro Loco Cairate e propone una selezione delle opere dell’artista, caratterizzate da una ricerca cromatica e da una dimensione sospesa e immaginifica, come suggerisce il titolo scelto per l’esposizione.

l primo appuntamento è fissato per sabato 5 settembre alle 15.30, quando è prevista l’inaugurazione della mostra.

L’esposizione sarà poi aperta al pubblico secondo i seguenti orari:

sabato: dalle 14.30 alle 18.30;
domenica: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.
L’ingresso è libero.

4 Settembre 2026
Redazione VareseNews
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