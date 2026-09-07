Arriva la quinta edizione di Sarà Pink, fin qui 30mila euro donati alla ricerca

Domenica 20 settembre, al Parco di Villa Montevecchio di Samarate, torna Sarà Pink con la sua quinta edizione. L’obiettivo resta lo stesso: raccogliere fondi da destinare alla ricerca oncologica e continuare a promuovere una cultura della prevenzione, trasformando una giornata di festa in un aiuto concreto.

Sarà Pink ODV sostiene progetti di Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS e di CAOS – Centro Ascolto Operate al Seno, realtà legata alla Breast Unit dell’ASST Sette Laghi.

«La ricerca ha bisogno di tempo, competenze e risorse, ma ha bisogno anche di una comunità che creda nel suo valore e scelga di sostenerla concretamente» commenta il professor Paolo Bossi, oncologo e responsabile dell’Unità Operativa di Oncologia Testa-Collo e Tumori della Cute presso l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas. «Sarà Pink rappresenta un esempio straordinario di come la partecipazione di tante persone possa trasformarsi in un sostegno reale alla ricerca. Dietro ogni iniziativa come questa c’è una comunità che decide di fare la propria parte per contribuire a costruire nuove possibilità per i pazienti e per il futuro delle cure».

Un messaggio condiviso anche da Adele Patrini, presidente di Caos: «Prevenzione significa prima di tutto cultura, informazione e possibilità di accesso. Le oltre 100 visite realizzate quest’anno con Sarà Pink dimostrano concretamente quanto la solidarietà possa generare opportunità di salute. Ogni visita è un’occasione per prendersi cura di sé e, soprattutto, per ricordare quanto una diagnosi precoce possa fare la differenza. La collaborazione con Sarà Pink è per noi preziosa perché porta la prevenzione vicino alle persone, coinvolgendo il territorio con un linguaggio positivo, inclusivo e capace di unire».

Una storia diventata comunità

Sarà Pink nasce nel 2021 in memoria di Sara Gemo e dall’esperienza personale di alcuni amici che hanno deciso di trasformare un momento di grande dolore in un progetto capace di generare qualcosa di positivo.

In cinque anni, l’associazione è riuscita a costruire una rete sempre più ampia di volontari, sostenitori, partner e partecipanti. L’evento annuale è oggi molto più di una camminata o di una corsa: è un momento di incontro per famiglie, bambini, sportivi e cittadini di tutte le età, uniti da un obiettivo comune.

“Ogni anno ci chiediamo se riusciremo a fare qualcosa in più rispetto all’anno precedente – spiegano le organizzatrici di Sarà Pink ODV –. I risultati del 2025 ci hanno dato una risposta bellissima: sapere che dalla partecipazione alla nostra giornata sono nati 30.000 euro destinati alla ricerca e oltre 100 visite di prevenzione ci ricorda perché facciamo tutto questo. Dietro quei numeri ci sono persone, possibilità concrete e un territorio che ha scelto di esserci. Per questo la quinta edizione sarà ancora più speciale».

Il 20 settembre la quinta edizione

L’appuntamento è per domenica 20 settembre 2026 al Parco di Villa Montevecchio di Samarate.

Per la quinta edizione Sarà Pink avrà un padrino speciale: Emiliano Picardi, voce nota di Radio Italia e il primo padrino nella storia della manifestazione. Una scelta che porta con sé un messaggio preciso: la prevenzione non ha genere e questa battaglia è di tutti. La presenza di Emiliano vuole così sottolineare il carattere sempre più inclusivo di Sarà Pink e ricordare che la prevenzione, la ricerca e la sensibilizzazione riguardano ogni persona e tutta la comunità.

Il programma della giornata avrà come momento centrale la tradizionale camminata/corsa non competitiva sui percorsi da 5 e 10 chilometri. Per la prima volta sarà inoltre possibile partecipare a una sessione di Pilates, ampliando così ulteriormente la proposta e rendendo la manifestazione accessibile anche a chi desidera vivere l’esperienza senza affrontare i chilometri del percorso. In aggiunta ci saranno due classi tenute da Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate su manovre salvavita, BLSD e disostruzione pediatrica, con manichini e professionisti a supporto (saranno a numero chiuso e le prenotazioni apriranno il 09/009 solo Online).

A fare da colonna sonora alla giornata ci saranno i Black Legend e Targhe Alterne, mentre i più piccoli potranno divertirsi nell’area dedicata ai bambini insieme ai Cuori Eroi e l’ambulanza dei pupazzi di Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate.

Sport, musica, giochi e attività si alterneranno durante la giornata, creando quello che negli anni è diventato uno degli elementi più caratteristici di Sarà Pink: la capacità di riunire persone di tutte le età intorno a una causa comune.

Il valore di un gesto concreto

Con la quinta edizione, Sarà Pink vuole continuare a crescere senza perdere ciò che ne rappresenta l’essenza: la capacità di trasformare la partecipazione in un aiuto reale.

Il 20 settembre Samarate tornerà quindi a tingersi di rosa, con l’ambizione di coinvolgere ancora una volta migliaia di persone. E come sempre, Sarà Pink sarà soprattutto una grande festa.

Perché ogni passo, ogni iscrizione e ogni presenza possono contribuire a sostenere la ricerca e la prevenzione.

Perché Sarà Pink è nata da una storia di dolore, ma oggi vuole raccontare soprattutto una storia di vita, di comunità e di speranza.

E il 20 settembre, a Samarate, quella storia continuerà a correre.

INFORMAZIONI UTILI

Sarà Pink – V Edizione

Domenica 20 settembre 2026

Parco di Villa Montevecchio, Samarate

Camminata/corsa non competitiva: 5 e 10 km

Novità 2026: sessione di Pilates

Novità 2026: classroom di Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate

Novità 2026: go kart per adulti e bambini nel pomeriggio

Attività e intrattenimento per tutta la famiglia- area bimbi – ambulanza dei pupazzi – area gastronomia –

Informazioni e iscrizioni:

www.sarapink.it o social @sarapinkodv