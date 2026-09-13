Arte e scrittura a Busto Arsizio, ripartono le attività del CAB CentroArtecultura Bustese
Dal 12 ottobre al via i nuovi corsi dedicati alle arti visive, alle arti applicate e alla scrittura. Open Day il 3 ottobre nella sede di via Dante
Dopo la pausa estiva ripartono le attività del CAB CentroArtecultura Bustese, associazione attiva in città dal 1977, che si prepara a un nuovo anno di corsi e proposte dedicate all’arte e alla creatività.
Le lezioni per l’anno 2026/2027 prenderanno il via lunedì 12 ottobre nella sede di via Dante 5, all’interno del cortile delle Scuole Bossi. La proposta, affidata a insegnanti qualificati, comprende corsi di disegno base e avanzato, pittura, pittura a olio e all’acqua e digital painting. Per il nuovo anno sono previste anche nuove proposte di orario, pensate per venire incontro alle esigenze di un pubblico sempre più ampio.
Per conoscere le attività e gli insegnanti sarà possibile partecipare all’Open Day in programma sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 13, nella sede del CAB. Durante la mattinata sarà possibile ricevere informazioni su contenuti, modalità e orari dei corsi, oltre a effettuare il tesseramento e le iscrizioni.
L’ingresso alla sede avviene dal cancello situato tra le Scuole Bossi e le Poste Centrali. È consigliata la prenotazione scrivendo a corsi@bustocab.it
Image by Leopictures from Pixabay
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