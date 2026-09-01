Arte, musica e preghiera alla Festa di Santa Maria a Ternate

Ternate celebra la Festa di Santa Maria con un ricco programma di eventi culturali, artistici e religiosi organizzati dall’associazione Trinate Nova APS, con il patrocinio del Comune di Ternate e all’interno del progetto ELE-RGIA 2026.

Spazio all’arte che indaga sull’identità

Le iniziative cominceranno via sabato 5 settembre a Villa Leonardi con l’inaugurazione della mostra di pittura L’io riflesso dell’artista Luigi Abbiati. L’esposizione, curata da Andrea Ceresa, rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 13 settembre.

I quadri a olio di Abbiati indagano il tema della memoria, del viaggio e dell’identità interiore attraverso l’uso di elementi simbolici come valigie e bauli messi in relazione con la natura. La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19 e la domenica con doppio orario, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. L’inaugurazione di sabato 5 settembre inizierà alle 17 e si concluderà con un aperitivo offerto ai partecipanti.

Si continua con la musica del grande cinema

La serata di sabato 12 settembre alle 21 sarà dedicata alla grande musica di Cinema Story, un tributo a lume di candela alle colonne sonore più famose della storia del cinema. Sul palco in Piazza del Municipio si esibiranno la voce di Laura Pirri, la tromba di Felice Maniero, prima tromba alla Fenice di Venezia, con le musiche curate dal maestro Alessandro Modenese. L’ingresso al concerto è ad offerta libera.

Al termine la preghiera

I festeggiamenti si concluderanno domenica 13 settembre con gli appuntamenti religiosi dedicati a Santa Maria Bambina nella Chiesa parrocchiale. La giornata comincerà con la Santa Messa solenne alle 11, seguita in serata alle 20.30 dalla compieta solenne e dalla tradizionale processione con la statua della Santa lungo le vie del paese.