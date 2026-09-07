Assinfesta 2026 anima il weekend a Venegono Superiore tra musica, giochi e solidarietà in piazza

Sabato 12 settembre una giornata di iniziative promossa dall’assessorato alla Cultura insieme alla Pro loco con un convegno e spazi per il gioco, l’animazione e le dimostrazioni di ballo e attività sportive

Una giornata per incontrarsi, conoscere le realtà del territorio e condividere attività, musica e momenti di socialità. È Assinfesta 2026, la festa delle associazioni di Venegono Superiore, in programma sabato 12 settembre, con un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà la giornata dalle 9.30 alle 21.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Venegono Superiore, in collaborazione con la Pro loco, e coinvolge numerose associazioni del territorio che saranno presenti anche con i propri stand informativi.

Il convegno al Castello dei Missionari Comboniani

La giornata prenderà il via alle 9.30 al Castello dei Missionari Comboniani, dove fino alle 12 è in programma un convegno. Dopo i saluti istituzionali, sarà proposto l’intervento “Fare Rete è mettersi in gioco!”, con la partecipazione della Cooperativa Casa davanti al Sole.

Un momento dedicato quindi al confronto e alla collaborazione tra realtà associative e del territorio, prima di spostarsi nel pomeriggio in Piazzetta XXV Aprile.

Dal pomeriggio musica, giochi e ballo

Dalle 14.30 inizieranno gli appuntamenti in piazza. Ad aprire il programma sarà il Gruppo Musicale di Venegono Superiore, con l’esibizione degli alunni della Scuola di Musica.

Dalle 15 alle 16 spazio ai più piccoli con la Baby Dance e i giochi organizzati dal Comitato Santa Maria. Contemporaneamente saranno già disponibili le postazioni dedicate al gioco proposte da La Trasparenza, che alle 16 proporrà “Balliamo insieme e giochiamo a carte”.

Il pomeriggio proseguirà con le dimostrazioni della Pro loco: dalle 17 alle 17.30 una lezione dimostrativa di Tonix, seguita dalle 17.30 alle 18 da una dimostrazione di tango e ballo liscio.

Alle 18 sarà invece il momento di “Sui Sentieri della Musica: il Musicchiere”, mentre alle 19 la Pro Loco proporrà un aperitivo insieme, momento conclusivo della parte principale degli appuntamenti in piazzetta.

Gli stand e l’animazione

Per tutta la manifestazione sarà possibile incontrare le associazioni partecipanti attraverso i loro stand informativi. Saranno presenti Avis Venegono, APS Anteas, La Trasparenza, Scuola di Musica, Protezione Civile, Sui Sentieri della Musica, Gruppo Alpini Venegono, Gruppo AMA, La Locanda della Tenerezza e altre realtà del territorio.

Non mancherà inoltre l’animazione di “Karabarè”, con Gennaro De Sio, che proporrà comicità, giochi, musica e momenti di interazione con il pubblico.