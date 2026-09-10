Astuti attacca Regione sul terzo lotto dell’ospedale Del Ponte a Varese: “Sei anni di rinvii, l’ennesimo fiasco“
Il consigliere regionale del Pd critica il rinvio del finanziamento per completare l’ospedale di Varese: «Il tempo perso ha un costo. Mancano programmazione, risorse certe e un progetto chiaro»
Il rinvio dello stanziamento per completare il terzo lotto dell’ospedale di Varese viene criticata dal consigliere regionale del PD Samuele Astuti che in una nota spiega: «Dopo sei anni di annunci, progettazioni e rinvii, arriva la conferma che il terzo lotto dell’ospedale Del Ponte dovrà ancora aspettare. Siamo arrivati alla fine dell’ennesimo giro di promesse senza nulla di fatto: l’ennesimo fiasco di Regione Lombardia».
«È vero che i costi sono aumentati, ma proprio questo dimostra quanto sia grave aver lasciato passare tutti questi anni senza riuscire a far partire l’opera – sottolinea Astuti -. Nel 2020 c’erano le risorse e c’era un progetto. Oggi, anche alla luce di nuove emergenze e priorità, ci viene detto che quelle risorse non sono più sufficienti e che bisogna riprogettare il completamento del presidio. Il tempo perso ha un costo e oggi quel costo ricade sull’opera e sui cittadini. La climatizzazione di Cittiglio, Luino e degli altri presidi, peraltro, non è un’emergenza dell’ultimo minuto e la chiediamo da anni. Se si fosse programmato per tempo, oggi non ci troveremmo a dover rincorrere le emergenze, spostando di volta in volta le priorità e rinviando opere strategiche».
«E chi ha perso tempo è stata innanzitutto Regione Lombardia che non è stata in grado di garantire una programmazione efficace e strategica – attacca Astuti -. Lo scorso giugno avevo presentato un’interrogazione proprio per chiedere alla giunta lombarda a che punto fosse la progettazione dell’intervento, se le risorse fossero ancora disponibili e quali fossero le tempistiche per l’avvio dei lavori. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Nel frattempo, a luglio, la maggioranza ha bocciato il nostro emendamento che chiedeva appunto le risorse necessarie per completare l’opera».
«E oggi – prosegue il consigliere dem – scopriamo che sarà addirittura necessario ripensare il progetto e rimandare il finanziamento di un’opera indispensabile per completare e rendere pienamente funzionale questo polo materno-infantile. Parliamo di una struttura che necessita di interventi di adeguamento strutturale e tecnologico ormai improrogabili e dove rimangono da affrontare ancora diverse questioni, a partire dalle condizioni del Padiglione Leonardo, dalla climatizzazione e dagli spazi destinati alle degenze e agli ambulatori, fino alla mensa dei dipendenti, che continua a essere ospitata in un container».
«Dopo dieci anni dagli stanziamenti iniziali e sei anni dall’ultimo progetto finanziato, siamo ancora qui: senza un progetto chiaro, senza risorse certe e di fronte all’ennesimo rinvio – conclude Astuti -. La dimostrazione lampante del fallimento della programmazione di chi governa la nostra regione».
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