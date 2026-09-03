Aumentano i costi del trasporto sanitario. Il consigliere Astuti: “La Regione aggiorni le tariffe”

La Regione Lombardia aggiorni le tariffe del trasporto sanitario per garantire la sostenibilità economica delle associazioni che ogni giorno assicurano servizi di emergenza, urgenza e accompagnamento dei pazienti. È la richiesta contenuta in un’interrogazione presentata dal gruppo regionale del Partito Democratico alla giunta lombarda e firmata anche dal consigliere regionale Samuele Astuti.

Al centro dell’iniziativa politica c’è il tema dei costi sostenuti dalle realtà che operano in convenzione con AREU, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, e che svolgono un ruolo importante non soltanto negli interventi di emergenza, ma anche nei trasporti sanitari non urgenti.

«Un servizio essenziale per migliaia di cittadini»

«Il trasporto sanitario rappresenta un servizio essenziale per migliaia di cittadini lombardi e una componente fondamentale della nostra rete sociosanitaria» sottolinea Astuti.

Il consigliere richiama in particolare il lavoro svolto dalle associazioni convenzionate con AREU, impegnate quotidianamente nelle missioni di emergenza-urgenza e nei servizi programmati, tra cui quelli destinati ai pazienti dializzati e alle persone con disabilità.

Secondo il Pd, proprio la continuità di questi servizi rende necessario garantire alle organizzazioni condizioni economiche adeguate, così da poter mantenere mezzi efficienti, sicurezza e standard assistenziali appropriati.

Tariffe ferme agli aggiornamenti del 2022

Il nodo sollevato dall’interrogazione riguarda l’attuale sistema tariffario. Astuti ricorda infatti che gli ultimi aggiornamenti regionali risalgono al 2022, mentre negli anni successivi le associazioni hanno dovuto affrontare una crescita generalizzata delle spese.

«Nel frattempo, i costi sono aumentati in modo significativo, in seguito alle tensioni internazionali e alle conseguenti oscillazioni dei mercati energetici» afferma il consigliere regionale.

Tra le voci indicate figurano carburante, manutenzione dei mezzi, assicurazioni, dispositivi e materiali sanitari, tutte spese che, secondo Astuti, incidono sempre di più sui bilanci delle associazioni.

L’interrogazione alla giunta lombarda

Con l’interrogazione, il gruppo regionale del Pd chiede quindi alla Regione di chiarire se e con quali modalità intenda intervenire per aggiornare le tariffe riconosciute per il trasporto sanitario.

L’obiettivo dichiarato è evitare che l’aumento dei costi finisca per compromettere la capacità delle associazioni di garantire quantità e qualità dei servizi. «Non possiamo chiedere alle associazioni di mantenere invariati qualità e quantità dei servizi se, contemporaneamente, le risorse riconosciute non tengono conto dell’aumento dei costi», conclude Astuti.

La richiesta del gruppo democratico apre quindi un confronto sulla sostenibilità economica di un settore che coinvolge ogni giorno operatori, volontari e organizzazioni impegnati nel garantire la mobilità sanitaria di migliaia di persone in Lombardia.